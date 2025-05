Tiktoks neue KI-Funktion macht aus euren Fotos animierte Videos – doch es gibt einen Haken

Der Mutterkonzern Bytedance, der hinter der beliebten Social-Media-App Tiktok steht, hat schon vor geraumer Zeit angekündigt, in diesem Jahr Milliarden in KI zu stecken. Erste Auswirkungen dieser Offensive und Unternehmensstrategie machen sich schon jetzt in der Anwendung selbst bemerkbar. Wie Tiktok in einer Pressemitteilung verrät, können User:innen künftig auf eine KI-Funktion zurückgreifen, um ihre Fotos aufzupeppen.

Anzeige Anzeige

Tiktok: So werden Bilder zu animierten Videos

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die neue Funktion trägt den Namen „AI Live“ und soll Content-Creator:innen dabei helfen, „ihre Fotos zu animieren und dadurch ihren Communitys gehaltvollere und visuell ansprechendere Geschichten“ zu erzählen. Zunächst rollt Tiktok die Funktion für die sogenannte Story-Kamera aus. Das bedeutet, dass ihr AI Live nicht wie andere Beiträge über das große Plussymbol im unteren Bereich der App posten könnt. Stattdessen müsst ihr das blaue Plussymbol am oberen Rand eures Posteingangs oder neben eurem Bild im Profilbereich antippen.

Wählt anschließend ein Bild aus eurer Galerie aus oder knipst eine neue Aufnahme von Objekten, Landschaften oder Personen, die ihr von der KI animieren lassen wollt. Aktiviert danach die AI-Live-Funktion in den Bearbeitungs-Tools und beschreibt der KI, welche Elemente animiert werden sollten. Um euch den Einstieg zu erleichtern, nennt Tiktok einige Beispiele für die Möglichkeiten, die euch mit AI Live bereitstehen.

Anzeige Anzeige

So könntet ihr etwa ein Bild eines Sonnenaufgangs hochladen und der KI sagen, dass der Himmel schrittweise seine Farbe ändern oder die Wolken langsam vorüberziehen sollen. Bei Selfies und Fotos von Gruppen soll AI Live laut Tiktok ebenfalls Animationen generieren und etwa die „subtilen Gesten und Ausdrücke von Freunden oder Familie“ hervorheben.

Für deutsche Tiktok-User:innen gibt es dabei aktuell noch einen Haken. Die KI-Funktion in der Story-Kamera ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht verfügbar. In der Pressemitteilung verrät das Unternehmen nicht, ob es regionale Einschränkungen für den Rollout gibt. Dementsprechend müsst ihr euch gedulden und hoffen, dass die KI auch hierzulande eure Fotos animieren darf.

Anzeige Anzeige

Die Social-Media-Evolution

26 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema