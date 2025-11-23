KI statt Mensch: Tiktok fährt umstrittenen Moderationskurs

Die Videoplattform Tiktok forciert den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Inhaltsmoderation und reduziert gleichzeitig die Anzahl menschlicher Prüfer:innen. Ali Law, der bei Tiktok für die öffentliche Politik in Nordeuropa verantwortlich ist, verteidigte diesen Kurs nun in einem Interview. Gegenüber dem Nachrichtensender Sky News betonte der Manager, dass die Sicherheit von Teenagern durch diesen technologischen Wandel nicht gefährdet sei.

Anzeige Anzeige

Vielmehr seien die KI-Modelle inzwischen so weit entwickelt, dass sie den Kontext von Videos besser verstehen könnten als frühere Software-Generationen. Als Beispiel nannte Law die Erkennung von Messern in Videoclips.

Das Kontext-Problem der Algorithmen

Frühere Systeme hätten oft Schwierigkeiten gehabt, harmlose Darstellungen von gefährlichen Situationen zu unterscheiden. Die neuen Modelle könnten nun differenzieren, ob ein Messer in einem Kochvideo zu sehen ist oder in einer gewalttätigen Auseinandersetzung genutzt wird.

Anzeige Anzeige

Nach offiziellen Angaben des chinesischen Unternehmens werden mittlerweile rund 85 Prozent der Inhalte, die gegen Richtlinien verstoßen, automatisch und ohne menschliches Zutun entfernt. Diese hohe Quote dient Tiktok als Argument, den Personalbestand im Bereich „Trust and Safety“ deutlich zu verkleinern.

Das stößt jedoch auf Widerstand, insbesondere im Vereinigten Königreich. In London und im irischen Dublin plant das Unternehmen den Abbau von hunderten Stellen in der Moderation.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Politik sieht Gefahr für Jugendschutz

Die britische Politik reagiert alarmiert auf diese Pläne. Chi Onwurah, die Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft, Innovation und Technologie im britischen Parlament, bezeichnete die Entwicklung als „zutiefst besorgniserregend“.

Sie argumentierte gegenüber Sky News, dass künstliche Intelligenz noch nicht zuverlässig genug sei, um diese sensible Arbeit weitgehend autonom zu übernehmen. Onwurah sieht darin ein „reales Risiko“ für die Sicherheit der Nutzer:innen im Vereinigten Königreich.

Anzeige Anzeige

Kritiker:innen werfen dem Unternehmen zudem vor, seine Argumentation den wirtschaftlichen Interessen anzupassen. Noch im Februar dieses Jahres hatten Vertreter:innen von Tiktok vor demselben Ausschuss die Unverzichtbarkeit menschlicher Moderator:innen betont.

Menschliche Aufsicht bleibt bestehen

Ali Law wies die Bedenken zurück und erklärte, der Fokus liege stets auf dem Ergebnis der Sicherheitsbemühungen. Er versicherte, dass neue Technologien nur dann eingeführt würden, wenn sie die Leistung bestehender Prozesse erreichen oder übertreffen.

Zudem erfolge die Umstellung schrittweise und unter menschlicher Aufsicht. Sollten die Erwartungen nicht erfüllt werden, könne man korrigierend eingreifen.

Anzeige Anzeige

Die Kombination aus „bester Technologie“ und menschlichen Expert:innen bleibe laut Law der Kern der Strategie. Dennoch lässt sich der Trend zur Automatisierung in der Branche nicht wegdiskutieren.

Neue Funktionen für das digitale Wohlbefinden

Parallel zur Diskussion um den Stellenabbau kündigte Tiktok neue Funktionen für das Wohlbefinden der Nutzer:innen an. In Zusammenarbeit mit dem Boston Children’s Hospital im US-Bundesstaat Massachusetts wurde ein neuer „Time and Wellbeing Hub“ entwickelt.

Dieser Bereich in der App soll Achtsamkeitstechniken spielerisch vermitteln. Dazu gehören etwa Affirmationen oder Belohnungen für das Einhalten von Pausenzeiten in der Nacht.

Anzeige Anzeige

Ob diese Maßnahmen ausreichen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Politik zu gewinnen, bleibt abzuwarten. Die Skepsis gegenüber rein algorithmischen Sicherheitslösungen dürfte bestehen bleiben.

Effizienz gegen Ethik

Für die betroffenen Moderator:innen in Europa ist die Entwicklung bitter. Zwar gibt es Berichte, dass einige Stellen in andere Länder verlagert werden könnten, doch der Gesamttrend zeigt klar in Richtung Software.

Die Gewerkschaft TUC im Vereinigten Königreich kritisierte, Tiktok habe bislang keine befriedigende Antwort darauf gegeben, wie die Sicherheit nach den Kürzungen gewährleistet werden soll. Für Nutzer:innen bedeutet dies, dass sie sich künftig noch stärker auf die Urteilskraft von Algorithmen verlassen müssen.