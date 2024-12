News

Tiktok-Klage gescheitert: US-Gericht hält an Gesetz zum Verbot der App fest

Der Rechtsstreit um Tiktok geht in den USA in die nächste Runde: Nachdem ein Gericht beschloss, an dem Gesetz zum Verbot der App festzuhalten, will der chinesische Mutterkonzern jetzt vor den Supreme Court ziehen.

Von Noëlle Bölling