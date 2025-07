Tiktok spaltet sich auf: Neue M2-App soll US-Verbot im September verhindern

Was passiert, wenn Tiktok aus dem App-Store verschwindet? Diese Frage beschäftigt Nutzer:innen, Werbetreibende und Plattformverantwortliche in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus seit Monaten. Die Antwort darauf könnte nun konkreter werden: Tiktok plant offenbar, eine separate Version seiner App für den US-Markt zu veröffentlichen. Wie The Information unter Berufung auf interne Quellen berichtet, arbeitet das Unternehmen an einer technisch und organisatorisch eigenständigen Anwendung, die ab dem 5. September 2025 in den US-amerikanischen App-Stores verfügbar sein soll.

Die neue App ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung, mit der Tiktok regulatorische Vorgaben der Vereinigten Staaten erfüllen will. Hintergrund ist der „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“. Das Gesetz verpflichtet Tiktok, die eigenen US-Aktivitäten vom chinesischen Einfluss zu trennen. Die neue App soll ein Verbot verhindern. Dieses könnte spätestens Mitte September in Kraft treten – sofern es keine weitere Fristverlängerung gibt.

Gleichzeitig bildet die neue App die technische Basis für einen möglichen Verkauf des US-Geschäfts. Als Investor:innen sind Amazon, Perplexity, ein US-Regierungsfonds und erneut Oracle im Gespräch. Im Jahr 2020 war Oracle unter der damaligen Trump-Regierung gemeinsam mit Walmart bereits Teil eines geplanten Deals. Ziel war es, ein neues US-Unternehmen namens Tiktok Global zu gründen. Das Vorhaben wurde jedoch nie finalisiert. Aktuell steht Oracle erneut als möglicher Buyer im Raum. Trump kündigte an, das Konsortium für einen möglichen Kauf in den kommenden Wochen öffentlich vorstellen zu wollen.

M2 statt Tiktok: Neue App-Version als Ausweg aus dem Regulierungsdilemma

Die neue App trägt intern den Namen M2 und ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Tiktok-Infrastruktur, die unternehmensintern als M bezeichnet wird. M2 ist als technisch eigenständige Anwendung konzipiert – mit separatem Hosting, angepassten Datenschutzstandards und ohne Verbindung zu chinesischen Servern. Sie richtet sich ausschließlich an Nutzer:innen in den Vereinigten Staaten, die die neue Version installieren müssen, um die Plattform weiterhin nutzen zu können. Die bisherige App bleibt zwar noch bis März 2026 funktionsfähig, soll jedoch schrittweise eingestellt werden. Unter anderem verweist der Threads-Account popbase auf diese Pläne und berichtet unter Berufung auf The Information, dass der Roll-out der neuen App im September erfolgen soll und der Zugang zur bisherigen Version danach endet.

Im Juni verlängerte die Trump-Regierung die Frist für einen Tiktok-Verkauf erneut; sie endet Mitte September. Gleichzeitig zeigte sich der ehemalige Präsident laut Reuters zuversichtlich, dass eine Einigung mit China nahezu erreicht sei. Ob und in welcher Form die chinesische Regierung einem Verkauf zustimmt, bleibt jedoch offen – insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen rund um neue US-Strafzölle.

Wie The Verge berichtet, könnte die Veröffentlichung der M2-Version unmittelbar mit einem strategischen Verkauf verknüpft sein. Demnach verhandelt die Trump-Administration mit einem Kreis potenzieller Investor:innen, zu dem auch Oracle zählt. ByteDance soll eine Minderheitsbeteiligung behalten dürfen. Um den regulatorischen Anforderungen zu entsprechen, bereitet Tiktok laut Reuters eine tiefgreifende technische und organisatorische Neuausrichtung vor.

Community-Migration mit Ansage

Wer Tiktok in den Vereinigten Staaten künftig weiter nutzen möchte, muss aktiv werden: Nutzer:innen sollen die neue App-Version installieren, sobald sie verfügbar ist, inklusive der Möglichkeit, ihre bestehenden Konten zu übertragen. Die Umstellung markiert nicht nur einen technischen Schnitt, sondern auch einen strategischen Neuanfang für Tiktok im US-Markt.

Unabhängig von der geplanten App-Neuentwicklung testet Tiktok offenbar weitere Anpassungen auf Plattformebene. So soll die Zahl der Hashtags pro Post auf fünf begrenzt werden. Darauf weist ein Threads-Post des Social-Media-Experten cmcalgary hin. Offiziell bestätigt wurde der Test bislang nicht – und die Änderung für uns noch nicht sichtbar.

Auf funktionaler Ebene testet Tiktok neue Formate, die stärker auf Community-Bindung ausgelegt sind. Bereits im Juni führte die Plattform das Broadcast-Feature Bulletin Boards ein, das Creators mehr Kontrolle über ihre Inhalte und Interaktionen bieten soll.

Die M2-App dürfte der bisherigen Tiktok-Version äußerlich ähneln, aber in ihrer technischen Architektur grundlegend verändert sein: neues Hosting, angepasste Datenschutzrichtlinien und eine klare Trennung von chinesischer Infrastruktur. Ob diese Strategie langfristig trägt, hängt nicht allein von den politischen Rahmenbedingungen in Washington ab, auch die Zustimmung aus Peking bleibt entscheidend.

Tiktok spaltet sich – und sichert sich so ab

Mit M2 stellt sich Tiktok neu auf – technisch, politisch und strategisch. Die Entertainment-Plattform reagiert damit auf den wachsenden Druck der US-Regierung und schafft eine separate App-Struktur, die sich vom bisherigen System abgrenzt. Ziel ist es, den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und Tiktok trotz der regulatorischen Hürden im US-Markt funktionsfähig zu halten. Für das Unternehmen bedeutet das ein Balanceakt zwischen Compliance und Community – für US-Nutzer:innen die Chance, die App weiterhin verwenden zu können.

Ob die neue App-Version tatsächlich im September ausgerollt wird, ist jedoch noch offen. Auch ein vollständiger Rückzug von ByteDance aus dem US-Markt bleibt – wenn auch unwahrscheinlich – eine mögliche Option.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

