Tiktok öffnet die DMs: Jetzt können dich alle anschreiben – so soll es funktionieren

Sei es das Aus für die Instagram-Kopie Notes, die Rolle von #FilmTok als neue Empfehlungsinstanz oder der Konkurrenzkampf mit Google: Tiktok sorgte zuletzt in unterschiedlichsten Zusammenhängen für Schlagzeilen. Jetzt macht die Plattform mit einem kleinen, aber feinen Update erneut auf sich aufmerksam: Ab sofort können mehr Tiktok-User Nachrichten auch von jenen Nutzer:innen empfangen, mit denen sie bislang nicht vernetzt sind. Darüber informierte die beliebte Entertainment-Plattform einige User kürzlich in einer Benachrichtigung. So heißt es in dieser:

„Soon, you can allow followers („Potential Connections“) and users who you are not connected with on TikTok („Others“) to communicate with you.“

Damit erweitert Tiktok die Kommunikationsmöglichkeiten auf der Plattform für mehr User. Während manche Nutzer:innen schon seit Längerem Nachrichten von allen anderen Usern empfangen können, waren die DM-Optionen für andere bislang noch eingeschränkt. Ein Blick in die Einstellungen verrät dir, mit welchen Nutzer:innen du zum aktuellen Zeitpunkt auf Tiktok kommunizieren kannst.

Während Follower, denen du auch folgst, jederzeit die Möglichkeit haben, dir eine Nachricht zu schreiben, ist die Funktionalität für Personen außerhalb deiner Kontaktliste beschränkt. So ist es Personen, die dir folgen, sowie Usern, mit denen du nicht vernetzt bist, lediglich möglich, dir eine Nachrichtenanfrage zu schicken. Wird diese angenommen, kann die Kommunikation fortgesetzt werden. Damit wird die Kontaktaufnahme durch unbekannte User zwar ermöglicht, aber zum Schutz der User eingegrenzt – wer nicht mit fremden Nutzer:innen schreiben möchte, kann die Anfrage einfach ignorieren.

Mit der Neuerung in den DMs legt Tiktok den Fokus erneut auf Connections und Community. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Plattform verschiedene neue Features für die Direct Messages herausgebracht, darunter Gruppen-Chats für bis zu 32 Personen. Auch eine Streak-Funktion, die an Snapchat erinnert, wurde getestet. Ein anderes Community-Feature sorgte derweil kürzlich für Aufsehen: Mit Footnotes setzt Tiktok auf user-generierte Kontextinformationen – und orientiert sich damit am kontroversen Community-Notes-System von X und Meta.

