Stundenlanges Scrollen auf Tiktok ist für viele User keine Seltenheit mehr. Doch wie können Creator und Brands erfahren, wann sie ihre Videos, Karussell-Posts und Fotos auf der Entertainment-Plattform am besten posten, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen?

Während es grundsätzlich keine konkreten Zeitvorgaben für die Content-Distribution gibt – da hervorragende Inhalte ihren Weg zu Followern und auf die For You Page finden werden –, geben Spitzenzeiten des Engagements Aufschluss darüber, zu welcher Zeit sich Beiträge dennoch besonders lohnen könnten.

Um diese Spitzenzeiten herauszuarbeiten, hat das Unternehmen Buffer über eine Million Tiktok-Beiträge analysiert. Dabei fand das Team heraus, dass Mittwoch der beste Tag zum Posten ist; aber eine Zeit am Sonntag ist sogar noch Erfolg versprechender.

Wir gehen auf die Analyse ein und liefern für Montag bis Sonntag die ideale Posting-Zeit.

Tiktoks Meganutzungszeit

Im Durchschnitt verbrachten die User in Deutschland zu Anfang des Jahres 2024 rund 38 Stunden pro Monat auf Tiktok. Das ging aus dem Digital Report 2024 von We Are Social und Meltwater hervor. Die Nutzungszeit dürfte sich bis heute noch deutlich erhöht haben. Roberto Collazos Garcia, CEO von We Are Social Deutschland, kommentierte die Ergebnisse der Erhebung schon im vergangenen Jahr mit einem Blick auf das starke Wachstum der ByteDance-Tochter:

Trotz Tiktoks Bemühungen, die Bildschirmzeit von Minderjährigen einzuschränken, scheint sich der Trend zu längeren Nutzungsdauern fortzusetzen. Keine Plattform wächst so schnell wie Tiktok. Um Erfolg zu erzielen, sollten Marken die Tatsache, dass Tiktok in erster Linie eine Entertainment-Plattform ist, zum Kern ihrer Werbestrategie machen. Denn: Sie basiert auf einem Content-Graph anstelle eines Social-Graphs.

Kirsti Lang, Senior Content Writer von Buffer, erklärt in ihrem Blog-Post zunächst, dass es im Grunde keine ideale Posting-Zeit gibt, wenn man regelmäßig wertvolle Inhalte für Tiktok erstellt. Diese sollten zu Zeiten gepostet werden, die den Creators am besten entgegenkommen.

Dazu kommt der Faktor, dass viele aktuelle Trendaufgriffe oder Reaktionen auf aktuelle Geschehnisse kaum vorgeplant werden können. Dennoch gibt es Zeiten, die sich für das Posting eher lohnen – und zum Beispiel für Markeninhalte oder Produktvideos besonders relevant sein können. So erklärt Lang, die auch auf die mögliche Verschiebung der relevanten Posting-Zeiten in den USA durch die Unsicherheit um die App in den Vereinigten Staaten eingeht:

The best time to post on Tiktok for you depends on your target audience — your audience location, timezones, and their behaviors — which is why I’ll walk you through analyzing your own Tiktok data to figure out when to post on Tiktok for your target audience later in this article.

Zu diesen Zeiten solltest du auf Tiktok posten

Doch es gibt Top-Zeiten für das Posting, die in der Grafik von Buffer durch die dunklere Färbung zu erkennen sind. In der Regel wächst die Zahl der Views zu späteren Zeitpunkten am Tag, anders als beispielsweise beim Engagement auf Linkedin, das eher am späten Vormittag oder frühen Nachmittag groß ist. Linkedin ist eine Business-Plattform mit Social-Media-Einschlag, Tiktok fungiert als Entertainment-Plattform, die gern auch abends oder gar nachts zur Unterhaltung genutzt wird. Und so überrascht es nicht, dass die Top-Posting-Zeit laut Buffer am Sonntagabend um 20 Uhr ist – fast zur klassischen TV-Primetime.

Die besten Posting-Zeiten nach Tagen sind die folgenden:

Montag: 19 Uhr

Dienstag: 16 Uhr

Mittwoch: 17 Uhr

Donnerstag: 17 Uhr

Freitag: 16 Uhr

Samstag: 17 Uhr

Sonntag: 20 Uhr

Ist Mittwoch der beste Posting-Tag in der Analyse, so teilen sich Donnerstag und Freitag den zweiten Platz. Am Samstag lohnt das Posting zunächst am wenigsten.

Top-Formate und Tipps zur Content-Analyse

Wenn es um die Art der Inhalte geht, die auf Tiktok am besten performen, gibt es kaum Überraschungen. Videos funktionieren am besten, gefolgt von Bild- und Text-Posts. Allerdings erhalten die Videos laut Buffer nur 18 Prozent mehr Views als Text-Posts und sieben Prozent mehr Views als Bild-Posts.

Wer jetzt wissen möchte, wann die eigenen Follower aktiv sind und was sie von den eigenen Inhalten rezipieren, sollte im Tiktok-Studio in die Analyse gehen – dieses vereint seit 2024 alle zentralen Insight-Features. Dieses findest du in deinem Profil über das Balkenmenü oder auch als Standalone-App. Und du kannst in diesem Bereich unter anderem Beitragsaufrufe, Netto-Follower und Likes einsehen sowie Insights zum aktuellsten Beitrag. Auch findest du Inspiration von anderen Creators, Hinweise auf Monetarisierungsprogramme und nützliche Tools.

Die Top-Posting-Zeiten von Buffer für Tiktok sind womöglich für Creator nicht universell als Best Practice nutzbar – zumal sie vor allem US Creator berücksichtigen. Doch Creator und Marken können mit diesen Zeiten experimentieren und im eigenen Posting-Rhythmus herausfinden, zu welcher Zeit Beiträge besonders gut ankommen. Dann lässt sich, in Kombination mit stetiger Content-Analyse und -Optimierung, die Tiktok-Strategie nachhaltig verbessern. Die gesammelten Insights teilt Buffer auch in einem YouTube-Video.

Außerdem hat das Unternehmen kürzlich ebenso Analysen für Top-Posting-Zeiten auf Linkedin und Instagram geteilt, die wir in der OnlineMarketing.de-Redaktion für dich aufbereitet haben.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

