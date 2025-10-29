Tiktok setzt auf KI: Neue Tools machen Content-Erstellung einfacher und lukrativer

Tiktok will Werbung smarter machen: Neue AI-Tools sorgen für bessere Ergebnisse bei weniger Aufwand. Dabei setzt die Plattform auf Künstliche Intelligenz, um Kampagnen automatisiert zu optimieren.

Auch Creator können jetzt auf neue, KI-basierte Tools zugreifen, die die Content-Erstellung erleichtern sollen. Diese hat die Plattform auf dem diesjährigen Tiktok U.S. Creator Summit angekündigt.

Smart Split: Clips aus Videos generieren

Mit der Funktion Smart Split lassen sich ohne viel Aufwand neue Inhalte kreieren. Das AI-gestützte Tool ermöglicht es Creatorn, längere Inhalte (wie Vlogs oder Podcast-Episoden) automatisch in mehrere kürzere Videos zu clippen – inklusive Caption und Transkription. Eine ähnliche Funktion gibt es auch auf Youtube: Creator können schon seit einigen Jahren Ausschnitte von Long-Form-Videos in Shorts umwandeln. Smart Split ist ab sofort weltweit für Tiktok Studio Web verfügbar.

Du kannst Smart Split bei allen Inhalten anwenden, die länger als eine Minute sind. Besonders praktisch dürfte die Funktion bei noch deutlich längerem Content sein, schließlich erlaubt Tiktok seit Kurzem sogar 60 Minuten lange Videos für einige User. Wähle einfach die Videoabschnitte aus, die Tiktok in kürzere Clips konvertieren soll. Die genaue Länge kann automatisch oder manuell ausgewählt werden.

AI-Gliederung für deinen Content

Auch das neue Feature „AI Outline“ bietet Creatorn eine praktische Möglichkeit, ihren kreativen Prozess zu vereinfachen. Mit der Funktion lassen sich Videotitel, Hashtags, Hooks und ganze Content-Outlines per Prompt generieren; alternativ erledigt Tiktok die gesamte Arbeit für dich, wenn du einfach ein derzeit beliebtes Thema in den Creator Search Insights auswählst.

Die mit dem Feature erstellte Gliederung beinhaltet sechs Videoabschnitte, die nach Belieben modifiziert werden können. Sobald du mit dem Outline zufrieden bist, kannst du das Video aufnehmen und auf Tiktok hochladen. Im Gegensatz zu Smart Split ist AI Outline zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar, weitere Regionen sollen jedoch bald folgen. Creator in Deutschland können alternativ auch auf ChatGPT oder ein anderes KI-Tool zurückgreifen, um mit geeigneten Prompts Outlines für ihren Content zu erstellen.

Subscriptions liefern dir jetzt mehr Geld

Eine Änderung bei Tiktoks Abonnementsystem dürfte viele Creator besonders interessieren. Mit den Subscriptions können Creator ihren Abonnent:innen für eine monatliche Gebühr Benefits wie Subscriber-only-Videos bereitstellen. Und jetzt kannst du bis zu 90 Prozent des Gewinns selbst behalten. Standardmäßig erhalten Creator eine Umsatzbeteiligung von 70 Prozent, die 20 Prozent on top gibt es, wenn du die folgenden Voraussetzungen erfüllst:

10.000 Follower

100.000 Views im vergangenen Monat

Mindestens drei Subscription-only-Videos im vergangenen Monat

Wer neben Tiktok auch auf Youtube aktiv ist, darf sich über ein weiteres Monetarisierungs-Update freuen. So können Creator jetzt unter anderem Markensegmente dynamisch in austauschbare Slots einfügen und KI-gestützte Produkt-Tags nutzen.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.