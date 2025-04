About You, Nivea & Co.: Diese Marken sind beim Start von Tiktok Shop in Deutschland dabei

Bereits seit Monaten experimentieren zahlreiche Social-Media-Agenturen und E-Commerce-Dienstleister:innen mit Tiktok Shop, einer Erweiterung der Social-Media-Plattform in Richtung E-Commerce. Jetzt ist es soweit, ab dem 31. März können die nach Tiktoks Angaben 24,2 Millionen monatlichen Nutzer in Deutschland über die Video-App auch einkaufen. Neben dem deutschen Shop startet Tiktok mit dem neuen Format auch in Frankreich und Italien.

Tiktok-Nutzer:innen können direkt über die App die Produkte von lokalen Händler:innen, Brands und Creator:innen kaufen, die diese im Rahmen von Videos und Livecasts präsentieren. Zum Start sind unter anderem die Marken About You, Cosnova, Deiters und Nivea (Beiersdorf-Konzern) mit an Bord. Prinzipiell, das berichten Markenverantwortliche schon im Vorfeld, eignet sich das Format für eine Vielzahl an Branchen und Produkte, die sich an Endkund:innen richten. Der Schwerpunkt dürfte dabei aber zunächst auf Bekleidung und Schuhen, Kosmetik und Drogerieartikeln, Lebensmitteln und Lifestyle-Produkten sowie technischen Gadgets und Hardware liegen.

Das Konzept des „Discovery E-Commerce“ soll Unterhaltung, Community und Entdeckung zu einem einzigartigen Shoppingerlebnis werden lassen, so versprechen es die Macher von Bytedance, dem chinesischen Unternehmen hinter Tiktok. Im Fokus stehen Shoppable Videos, in denen Kund:innen Produkte direkt aus den Clips kaufen können, sowie interaktive Shopping-Livestreams, über die Marken ihre Produkte präsentieren können.

Tiktok-Niederlassung in München

Geben tut es all das ja bereits unter anderem in den USA sowie in Großbritannien und Spanien. In Großbritannien bieten aktuell schon über 200.000 Händler:innen ihre Produkte auf Tiktok Shop an, davon ein Großteil kleine und mittlere Unternehmen. Bereits heute entdecken nach Unternehmensangaben 67 Prozent der Nutzer:innen Produkte und Marken auf Tiktok, weswegen die Kombination aus Social-Video-Plattform und Onlinehandel so naheliegend erscheint. „Formate wie Video oder Live bieten die Möglichkeit, viel mehr Informationen zu vermitteln, als es eine statische Produktseite kann“, erklärt Max Burianek, Leiter Tiktok Shop Deutschland.

In Deutschland wird die Tiktok-Niederlassung in München stehen, von wo aus man die Unternehmen betreuen will – das hatte sich bereits aufgrund entsprechender Stellenanzeigen abgezeichnet. „Von München aus entsteht ein vielfältiges Angebot mit Produkten von internationalen und lokal etablierten Marken. Der Shop führt das jetzt zu einem nahtlosen Erlebnis zusammen“, so Burianek.

Von Product Showcase bis Shop Tab

Der Kaufprozess ist in die App integriert, die Zahlungsdaten sind dort hinterlegt. Somit findet der gesamte Kaufprozess ohne Medienbruch statt, eine Verlinkung zum Shop des Anbieters ist nicht erforderlich. Eine innovative Logistiklösung kann Tiktok dabei selbst übernehmen – angefangen bei Lagerung und Kommissionierung bis hin zu Verpackung und Versand. Verkäufer:innen und Marken werden so keine eigene Logistik aufbauen müssen.

Im Rahmen der Product Showcases erfahren die Kund:innen eine neue Form der Produktpräsentation, können Produktkacheln durchstöbern, Bewertungen lesen und das jeweilige Produkt direkt über das Profil ihrer Lieblingsmarke erwerben, ohne die App zu verlassen. Marken können individuelle Produktsammlungen direkt über ihr Profil zusammenstellen und kuratieren.

Das Shop Tab schließlich ist die Alternative, eine Art Marktplatz, den Nutzer:innen auf ihrer Navigationsleiste finden. Dieser vermittelt Angebote und individuellen Produktempfehlungen. Last not least wird es klassische Shop Ads geben, über die Händler:innen auf ihr Shop-Angebot aufmerksam machen können.

About You startet mit einer Vielzahl an Marken

So sehnsüchtig und aufgeregt die neue Shopfunktionalität von deutschen Händler:innen und Marken erwartet wurde, so zügig wollen einige jetzt an den Start gehen. Schon zum Launch sind über 100 Marken über den About-You-Tiktok-Shop verfügbar, etwa Adidas, Boss, Calvin Klein, Puma, Tommy Hilfiger, Vero Moda, Skechers, Dr. Martens und Birkenstock, darüber hinaus einige der Eigenmarken und Celebrity Brands by About You.

Natürlich bemüht sich Tiktok darum, eine entsprechend vertrauenswürdige Einkaufsumgebung zu schaffen und wird daher Funktionen wie Produktbewertungen, Meldesystemen sowie einfache Rückgabe- und Erstattungsmöglichkeiten bereitstellen. Wie gut das Einkaufserlebnis ist, lässt sich freilich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Händler:innen und Marken, die hier präsent sein wollen, müssen allerdings die Shoprichtlinien sowie die Community-Richtlinien erfüllen. Händler:innen aus Deutschland, die ihre Produkte über den Tiktok Shop anbieten möchten, können sich im Seller Center anmelden. Auf der Plattform stehen hierfür bereits zum Start entsprechende Anleitungen bereit.