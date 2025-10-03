Tiktok spielt pornografische Inhalte an Accounts von Minderjährigen aus

Eigentlich sind pornografische Videos auf Tiktok verboten. Trotzdem sollen auf der Plattform sexuell explizite Inhalte an Konten minderjähriger Nutzer:innen ausgespielt worden sein. Ergeben hat das eine Studie der NGO Global Witness, über die der Spiegel berichtet.

Wie sicher ist Social Media für Minderjährige?

Global Witness untersucht unter anderem den Einfluss großer Technologieunternehmen auf die Menschenrechte. Im Zuge des britischen Online Safety Act (OSA), der am 25. Juli in Kraft trat, hat die Organisation zwei Testreihen gestartet – eine vor und eine nach Inkrafttreten des Gesetzes. Ziel des OSA ist es, Kinder und Erwachsene im Vereinigten Königreich besser vor illegalen und schädlichen Online-Inhalten zu schützen. Dazu legte Global Witness insgesamt sieben Testkonten an, die angeblich von 13-jährigen Nutzer:innen stammten. Zudem wurde der eingeschränkte Modus aktiviert, der sexuell anzügliche Inhalte eigentlich ausblenden soll.

Das Ergebnis: Schon nach wenigen Klicks stießen die Forscher:innen mit allen Accounts auf pornografisches Material. Bei einem Konto waren dafür sogar nur zwei Klicks nötig – einer in die Suchleiste und ein weiterer auf eine vorgeschlagene Suche. Laut Global Witness versuchten die Inhalte, die Content-Moderation bewusst zu umgehen, indem sie in vermeintlich harmlose Bilder oder Videos eingebettet wurden. Zwei der angezeigten Videos sollen sogar Kinder unter 16 Jahren gezeigt haben. Sie wurden an die Internet Watch Foundation weitergeleitet, die Material zu sexuellem Missbrauch von Kindern überwacht.

Tiktok hat bereits auf die Vorwürfe reagiert

„Tiktok verhindert nicht nur nicht, dass Kinder auf unangemessene Inhalte zugreifen können – es schlägt ihnen diese sogar vor, sobald sie ein Konto erstellen“, sagte eine Sprecherin der NGO gegenüber der BBC. Immerhin: Die Betreiber der App haben inzwischen reagiert. Ein Tiktok-Sprecher erklärte: „Sobald wir auf diese Vorwürfe aufmerksam gemacht wurden, haben wir sofort Maßnahmen ergriffen, um sie zu untersuchen, Inhalte zu entfernen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, und Verbesserungen an unserer Suchvorschlagsfunktion vorzunehmen.“ Mehr als 90 Videos sollen von den Maßnahmen betroffen gewesen sein. Auch die britische Kommunikationsaufsicht Ofcom äußerte sich: „Wir schätzen die Arbeit, die hinter dieser Untersuchung steht, und werden ihre Ergebnisse prüfen.“

Ob und in welchem Umfang Kinder und Jugendliche Social Media nutzen sollten, wird derzeit intensiv diskutiert. Australien hat schon im vergangenen Jahr ein Mindestalter von 16 Jahren für Apps wie Tiktok, Instagram und Snapchat eingeführt. Jetzt prüft auch die deutsche Bundesregierung eine ähnliche Regelung. Zumindest innerhalb der Bevölkerung würde ein Gesetz nach australischem Vorbild breite Zustimmung finden. Laut Spiegel sind 82 Prozent der Bürger:innen sich sicher, dass soziale Medien Kindern und Jugendlichen schaden. 77 Prozent würden deshalb ein Social-Media-Verbot für Kinder unterstützen.