Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Tiktok spielt pornografische Inhalte an Accounts von Minderjährigen aus

Wie sicher ist die Video-App Tiktok für Kinder und Jugendliche? Eine Untersuchung der NGO Global Witness zeigt gravierende Lücken im Jugendschutz – und befeuert die Debatte um eine Altersbeschränkung.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Tiktok spielt pornografische Inhalte an Accounts von Minderjährigen aus
Wie gefährlich ist Social Media für Kinder und Jugendliche? (Foto: Natalia Lebedinskaia/ Shutterstock.com)

Eigentlich sind pornografische Videos auf Tiktok verboten. Trotzdem sollen auf der Plattform sexuell explizite Inhalte an Konten minderjähriger Nutzer:innen ausgespielt worden sein. Ergeben hat das eine Studie der NGO Global Witness, über die der Spiegel berichtet.

Anzeige
Anzeige

Wie sicher ist Social Media für Minderjährige?

Global Witness untersucht unter anderem den Einfluss großer Technologieunternehmen auf die Menschenrechte. Im Zuge des britischen Online Safety Act (OSA), der am 25. Juli in Kraft trat, hat die Organisation zwei Testreihen gestartet – eine vor und eine nach Inkrafttreten des Gesetzes. Ziel des OSA ist es, Kinder und Erwachsene im Vereinigten Königreich besser vor illegalen und schädlichen Online-Inhalten zu schützen. Dazu legte Global Witness insgesamt sieben Testkonten an, die angeblich von 13-jährigen Nutzer:innen stammten. Zudem wurde der eingeschränkte Modus aktiviert, der sexuell anzügliche Inhalte eigentlich ausblenden soll.

Das Ergebnis: Schon nach wenigen Klicks stießen die Forscher:innen mit allen Accounts auf pornografisches Material. Bei einem Konto waren dafür sogar nur zwei Klicks nötig – einer in die Suchleiste und ein weiterer auf eine vorgeschlagene Suche. Laut Global Witness versuchten die Inhalte, die Content-Moderation bewusst zu umgehen, indem sie in vermeintlich harmlose Bilder oder Videos eingebettet wurden. Zwei der angezeigten Videos sollen sogar Kinder unter 16 Jahren gezeigt haben. Sie wurden an die Internet Watch Foundation weitergeleitet, die Material zu sexuellem Missbrauch von Kindern überwacht.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Tiktok hat bereits auf die Vorwürfe reagiert

„Tiktok verhindert nicht nur nicht, dass Kinder auf unangemessene Inhalte zugreifen können – es schlägt ihnen diese sogar vor, sobald sie ein Konto erstellen“, sagte eine Sprecherin der NGO gegenüber der BBC. Immerhin: Die Betreiber der App haben inzwischen reagiert. Ein Tiktok-Sprecher erklärte: „Sobald wir auf diese Vorwürfe aufmerksam gemacht wurden, haben wir sofort Maßnahmen ergriffen, um sie zu untersuchen, Inhalte zu entfernen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, und Verbesserungen an unserer Suchvorschlagsfunktion vorzunehmen.“ Mehr als 90 Videos sollen von den Maßnahmen betroffen gewesen sein. Auch die britische Kommunikationsaufsicht Ofcom äußerte sich: „Wir schätzen die Arbeit, die hinter dieser Untersuchung steht, und werden ihre Ergebnisse prüfen.“

Ob und in welchem Umfang Kinder und Jugendliche Social Media nutzen sollten, wird derzeit intensiv diskutiert. Australien hat schon im vergangenen Jahr ein Mindestalter von 16 Jahren für Apps wie Tiktok, Instagram und Snapchat eingeführt. Jetzt prüft auch die deutsche Bundesregierung eine ähnliche Regelung. Zumindest innerhalb der Bevölkerung würde ein Gesetz nach australischem Vorbild breite Zustimmung finden. Laut Spiegel sind 82 Prozent der Bürger:innen sich sicher, dass soziale Medien Kindern und Jugendlichen schaden. 77 Prozent würden deshalb ein Social-Media-Verbot für Kinder unterstützen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Apps Tiktok Social Media
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren