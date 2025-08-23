Tiktok statt Filiale: 52 Prozent der Gen Z würden Bankkonten lieber über Social Media eröffnen

Bevor ihr sensible Daten an einen Anrufer herausgebt, solltet ihr euch versichern, dass es sich nicht um Betrüger handelt. (Foto: fizkes / Shutterstock)

Ein Bankkonto per Instagram oder Tiktok eröffnen? Was für viele Banker nach Zukunftsmusik klingt, halten nicht wenige junge Menschen längst für selbstverständlich. Einer aktuellen Studie zufolge würde mehr als die Hälfte der Gen Z ein Bankkonto lieber über Social Media abschließen als über andere Kanäle.

Dass soziale Medien bei jüngeren Generationen eine zentrale Rolle spielen, überrascht nicht. Der Wunsch, ein Konto darüber zu eröffnen, ist jedoch bemerkenswert – denn dies ist weder technisch noch regulatorisch möglich. Es ist kaum anzunehmen, dass Tiktok oder Instagram in naher Zukunft native Identifikationsverfahren anbieten, die für eine rechtlich bindende Kontoeröffnung notwendig wären.

Digitale Finanzprodukte müssen sich ändern

Auch wenn Banken die hohen Erwartungen von Gen Y und Z nicht erfüllen können, so sind die Studienergebnisse für sie dennoch relevant. Sie verdeutlichen einen Wandel im Nutzerverhalten: Interaktion und Kaufentscheidungen verlagern sich in soziale Netzwerke. Es geht nicht mehr darum, auf Tiktok oder Instagram bloß sichtbar zu sein – diese Kanäle müssen zu echten Vertriebspunkten werden. Gleichzeitig erwarten junge Kunden von digitalen Finanzprodukten, dass sie so schnell, einfach und durchgängig digital funktionieren wie Social-Media-Apps.

In der Praxis reagieren Banken in Deutschland sehr unterschiedlich auf diese Erwartungen: Die Sparkassen bieten auf ihrem Youtube-Kanal „Mehr als Geld“ medienpädagogische Finanztipps. Der Neobroker Trade Republic setzt auf nutzerfreundliches App-Design, ebenso die Targobank mit ihrer neuen Trading-App „Joe Broker“, die sich gezielt an die Gen Z richtet.

Doch die Frage bleibt: Was erwarten junge Zielgruppen wirklich von den Banken – und wie können Institute diese Erwartungen erfüllen?

Was Gen Z und Y wirklich wollen

Für die Studie haben das Marktforschungsunternehmen Appinio und die Digitalagentur TLGG 1.000 Social-Media-Nutzer und -Nutzerinnen aus Deutschland befragt. Dann haben sie 42 Schlüsselfaktoren analysiert, um zu verstehen, welche Merkmale von Produkten und Anbietern die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen.



Eine Erkenntnis besteht darin, dass junge Menschen über Social Media direkt Verträge abschließen möchten – ohne Umweg oder Medienbruch. Das betrifft auch ihre Finanzen. 52 Prozent der Gen Z und 45 Prozent der Gen Y würden einen Account bei einem Finanzdienstleister eher über Social Media anlegen als über klassische Kanäle. Und 43 Prozent der Gen Z und 37 Prozent der Gen Y würden Verträge für Finanzprodukte eher direkt über Plattformen wie Instagram oder Tiktok abschließen.

Wird Social Media zum Shopping-Kanal?

Auch wenn eine Kontoeröffnung direkt innerhalb sozialer Netzwerke nicht möglich ist, lassen sich dort bereits Produkte verkaufen. Dennoch tut sich echtes, nahtlos in Social-Kanäle integriertes Shopping in westlichen Ländern selbst bei einfacheren Waren schwer. Facebook und Instagram haben ihre „Checkout“-Funktion wieder eingestellt, Pinterest testet den Roll-out in den USA noch in der Beta, und auch Youtube setzt aktuell auf Offsite-Checkouts in Verbindung mit Shopify.

Mit einem prognostizierten weltweiten Bruttowarenvolumen von 66 Milliarden US-Dollar bis 2025 gilt Tiktok Shop derzeit als das vielversprechendste Modell. In Deutschland fällt das Echo gemischt aus: Kritiker sprechen von Teleshopping für billige Importware und Fälschungen, während Befürworter erste erfolgreiche Cases sehen.

Neobanken sind besser aufgestellt

Digitale Prozesse haben sich im Bankensektor in den letzten Jahren stark verbessert. Dennoch bleibt der Vorsprung von Neobanken wie N26 oder Bunq gegenüber vielen traditionellen Instituten deutlich sichtbar. Dort lassen sich wenige Minuten nach dem Start der Kontoeröffnung bereits Überweisungen tätigen, eine gültige IBAN nutzen und per virtueller Karte über Apple Pay im Laden bezahlen – noch bevor die physische Karte verschickt ist.

Wie stark sich ein reibungsloser Onboarding-Prozess auf Abschlussquoten auswirkt, ist schwer exakt zu messen. Wahrscheinlich wechseln nur wenige die Bank allein wegen einer um ein paar Minuten kürzeren Kontoeröffnung. Enttäuschung über lange Wartezeiten auf IBAN, PIN oder Karte entsteht jedoch oft erst, wenn das Konto schon eröffnet ist – kleine Brüche im Nutzererlebnis, die langfristig Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungen und Kundenbindung beeinflussen können.

N26 verkauft sogar Handyverträge

Seit Kurzem bietet etwa N26 auch Handyverträge direkt aus der App an. Gemeinsam mit Kredit- oder Anlageprodukten entstehen so einfache Upsell-Möglichkeiten, die den Kundenwert steigern und eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung bei der Kontoführung ermöglichen.

Gerade für solche Angebote kann Social Media effektiv Vertrauen aufbauen und den entscheidenden Impuls zum Vertragsabschluss geben. Wenn sich der Kauf dabei nahtlos in die bestehende Nutzungserfahrung einfügt, entsteht nicht nur Convenience – sondern eine stabile, langfristige Kundenbeziehung.

Max Orgeldinger Max Orgeldinger ist Geschäftsführer von TLGG, einer Agentur- und Beratungs-Gruppe für digitale Transformation, Kommunikation und Markenerlebnisse mit über 250 Mitarbeitenden in Berlin.

