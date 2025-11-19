Tiktok lässt User bestimmen, wie viel KI-Content sie sehen wollen
Tiktok hat kürzlich stark in Künstliche Intelligenz investiert, präsentierte KI-Features zur Erstellung von Content oder für smarte Werbung. Nun hat die Plattform ein Tool vorgestellt, mit denen die Nutzer:innen festlegen können, wie viele dieser mit Künstlicher Intelligenz produzierten Inhalte sie angezeigt bekommen wollen. Das Feature soll in den kommenden Wochen getestet werden, wie Tiktok in einem Blogbeitrag schreibt.
So können Nutzer Häufigkeit von KI-Clips steuern
Der neue KI-Regler soll unter dem Reiter „Themen verwalten“ auftauchen. Dort können die Nutzer bereits jetzt einstellen, aus welchen Themengebieten sie mehr und aus welchen sie weniger Clips sehen wollen. Für Interessengebiete wie Tanz, Fashion oder Kulinarik gibt es jeweils Schieberegler.
In einem Screenshot, den Tiktok in dem Blog teilt, prangt der Slider für KI-generierte Inhalte ganz oben auf der Seite, über den Schaltflächen für die thematischen Vorlieben.
Das neue Feature tritt laut Tiktok an die Seite bestehender Werkzeuge, mit denen User:innen bereits jetzt ihren Feed anpassen können. Dazu zählen Filter nach bestimmten Stichwörtern oder der „Nicht-interessiert“-Button.
Transparenzoffensive von Tiktok
Damit die User:innen regulieren können, wie viele KI-Videos sie sehen, muss Tiktok natürlich wissen, bei welchem Clip mit Künstlicher Intelligenz nachgeholfen wurde und bei welchem nicht.
Bereits jetzt müssen Content Creators realistisch anmutende KI-generierte Inhalte kennzeichnen. Um diese Regel durchzusetzen, verwendet Tiktok hauseigene Erkennungsmodelle oder greift auf branchenübliche Tools zurück, die KI-Clips in den Metadaten Kennzeichen zuordnet.
Wasserzeichen für KI-Inhalte
Doch diese Kennzeichnungen lassen sich entfernen, wenn betroffene Inhalte erneut hochgeladen oder außerhalb der Plattform bearbeitet werden. Deswegen arbeitet Tiktok an unsichtbaren Wasserzeichen. Sie können nur von der Plattform selbst erkannt werden.
Die Wasserzeichen werden künftig automatisch zu Clips hinzugefügt, die Nutzer:innen mit KI-Tools angefertigt haben, die Tiktok selbst bereitstellt.
Tiktok investiert darüber hinaus in die Aufklärung über Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen stellt in einem Fonds zwei Millionen US-Dollar bereit. Er soll Expert:innen zugutekommen, die Tiktok-Videos über KI-Kompetenz und verantwortlichen Umgang mit der Technik produzieren.