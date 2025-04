Tiktok vs. Youtube: Mit einstündigen Videos greift die Plattform den Giganten an

Tiktok wurde mit vertikalem Snack Content zur Social-Media-Sensation – und setzte Maßstäbe für virale Kurzvideos weltweit. Doch das scheint für das zu Bytedance gehörende Portal nicht mehr genug zu sein. Denn die Plattform erweitert das eigene Content-Angebot um Longform-Videos.

Schon im Mai 2024 berichteten wir über Tiktoks ersten Test mit einstündigen Video-Uploads – ein deutliches Signal für die strategische Weiterentwicklung der Plattform. Nun wird die Funktion laut dem Tech-Experten Ahmed Ghanem auf weitere Nutzer:innen ausgeweitet. Auf Threads teilte er einen Screenshot eines In-App-Pop-ups, das den Roll-out bestätigt. Damit rückt Tiktok nicht nur in neues Terrain vor, sondern positioniert sich endgültig strategisch als Konkurrenz zu Youtube. Die Google-Plattform dominiert seit Jahren das Longform-Segment – sowohl bei Kreativen als auch bei Werbetreibenden. Mit dem neuen Videoformat dürfte Tiktok genau hier ansetzen wollen: längere Watchtime, mehr Werbeintegration, stärkeres Storytelling.

Repositionierung durch Longform: Neue Narrative, neue Märkte

Tiktok hat sich in den vergangenen Jahren von einer 15-Sekunden-App zu einem vielseitigen Videoökosystem entwickelt. Bereits 2020 wurden Drei-Minuten-Videos eingeführt, später folgten Formate mit bis zu zehn Minuten Laufzeit. Anfang 2024 testete die Plattform erstmals 30-minütige Uploads – die aktuelle Erweiterung auf 60 Minuten ist damit konsequent. Die neuen Formate richten sich vor allem an Creator, die ihre Inhalte bislang auf Youtube veröffentlicht haben – etwa Unboxings, Tutorials, Reportagen oder Comedy-Auftritte. Auch ganze Serienepisoden sind denkbar. Erste Tests in diese Richtung fanden schon 2023 statt, als der US-Streaming-Player Peacock Serienfolgen auf Tiktok ausspielte – gestückelt, aber mit messbarem Erfolg.

Die längeren Inhalte ergänzen die kurzen Clips, statt sie zu ersetzen. Damit stärkt Tiktok die Plattformbindung, erhöht die Watchtime und schafft neue Potenziale für Content-Diversifizierung.

Monetarisierung: Mehr Platz für Ads, mehr Spielraum für Marken

Mit der Ausweitung der Videolänge entstehen auch neue Werbemöglichkeiten. Längere Inhalte bieten strukturell mehr Raum für klassische Werbeformate – etwa Pre-Roll- oder Mid-Roll-Anzeigen. Auch Pausenplatzierungen oder interaktive Ads sind denkbar. Tiktok nähert sich damit einem Modell an, das auf Plattformen wie Youtube bereits etabliert ist – und das dort große wirtschaftliche Relevanz besitzt: Im ersten Quartal 2024 setzte Youtube rund 8,1 Milliarden US-Dollar mit Werbeanzeigen um.

Für Marken und Agenturen entsteht auf Tiktok ein neues Umfeld für hochwertige, formatintegrierte Kampagnen. Gleichzeitig eröffnet die neue Länge Creator zusätzliche Einnahmequellen – besonders in Kombination mit bestehenden Programmen wie dem Creator Rewards Program.

Tiktok bleibt Tiktok – aber mit mehr Formatfreiheit

Die Einführung von 60-Minuten-Videos ist kein Bruch mit der Tiktok-DNA, sondern eine gezielte Ergänzung des bestehenden Angebots. Die Plattform stärkt damit ihre Attraktivität für Content-Schaffende, die mehr Tiefe im Storytelling suchen, und für Marken, die auf aufmerksamkeitsstarke Platzierungen setzen.

Kurzform bleibt integraler Bestandteil – aber Langform bekommt einen festen Platz. Damit reagiert Tiktok auf veränderte Nutzungsgewohnheiten, steigende Erwartungen an Content-Qualität und den anhaltenden Wettbewerb mit Plattformen wie Youtube. Die Plattform wird damit nicht zur Konkurrenz, sondern zur Alternative mit eigenem Profil.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

