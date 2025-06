Tiktok: Zwischen Shop-Offensive und politischem Pokerspiel – wie lange geht das gut?

Tiktok ist aus der Social-Media-Welt nicht mehr wegzudenken. Die Plattform setzt neue Trends, über die auch außerhalb der App alle sprechen, und erweiterte das eigene Content-Angebot kürzlich um Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten. Einen Markt scheint Tiktok derzeit besonders begeistern zu können: Im Vereinigten Königreich knackte die Plattform kürzlich die Marke von 30 Millionen monatlichen Usern – das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung. Die UK Community ist laut Angaben Tiktoks damit die größte in ganz Europa. Jetzt plant das Unternehmen die Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle in London sowie die Anstellung 3.000 neuer Mitarbeiter:innen.

Während das UK-Geschäft boomt, steht die Zukunft der beliebten Entertainment-App in den USA nach wie vor auf dem Spiel. Schon vergangenes Jahr hatte Tiktoks Mutterkonzern ByteDance klargestellt, lieber einen US-Shutdown zu verantworten als einen Verkauf des US-Geschäfts samt Algorithmus. Doch bislang wurde keine endgültige Entscheidung getroffen. Eine Sperre der App im Januar 2025 wurde nach nur einem Tag wieder aufgehoben; kurz darauf stand Tiktok auch wieder in den App-Stores zum Download. Zusicherungen vonseiten der neuen US-Regierung schützten das Unternehmen – und zwischenzeitlich liebäugelte Donald Trump sogar mit einem Kauf durch einen Investment-Fonds der Vereinigten Staaten.

Ursprünglich wurde eine Frist bis zum 5. April gesetzt, bevor der Verkauf erfolgen sollte – doch diese verstrich ohne Veränderungen. Es folgte die Festlegung einer neuen Gnadenfrist, diesmal bis zum 19. Juni. Nun hat US-Präsident Trump angedeutet, die Frist ein weiteres Mal verlängern zu wollen – damit stellt er sicher, dass Tiktok zumindest vorerst in den US-App-Stores bleiben darf. Eine endgültige Lösung hingegen scheint erneut in weiter Ferne zu sein. Auch in der EU sieht sich Tiktok mit Schwierigkeiten konfrontiert: Die Europäische Kommission wirft der Plattform mangelnde Transparenz bei Werbung vor.

Wirtschaftspolitische Unsicherheiten halten Tiktok jedoch nicht vom Tagesgeschäft ab – so kündigte die Plattform vor wenigen Wochen den lang ersehnten Launch von Tiktok-Shop in Deutschland an. Seller können auf die vier Optionen LIVE Shopping, Shoppable Video, Showcase und Shop Tab zurückgreifen. Damit könnte Tiktok bald auch in Europa zu einem der wichtigsten Onlineshops gehören. Nun hat die Plattform wichtige Informationen zu den Rückgabe- und Erstattungsrichtlinien für Tiktok-Shop geteilt, die sowohl für Händler:innen als auch Käufer:innen relevant sind. In der Regel können die meisten Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgegeben werden – allerdings gelten für bestimmte Artikel Ausnahmen. Ob diese Richtlinie auch in Deutschland greift, ist zudem unklar: Laut Tiktok können sich die Rückgabefrist und -bedingungen regional unterscheiden.

Ein kleines, aber feines Update gibt es auch für die Nutzer:innen: Im Rahmen eines Tests erhalten einige User Zugriff auf zwei neue Buttons bei der Ansicht empfohlener Accounts: „Not interested“ und „Refresh“. Damit bietet Tiktok den Usern die Möglichkeit, der Plattform direkt mitzuteilen, welche Empfehlungen ungeeignet sind – wodurch relevantere Inhalte und passende Accounts schneller gefunden werden können.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

