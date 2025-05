Wie Tim Cook: Dieser Top-Manager trägt immer dasselbe Outfit und isst mittags fast immer dasselbe

Schwarzer Rollkragenpullover, Jeans und Turnschuhe – der Signature-Look des verstorbenen Apple-Mitgründers und -Chefs Steve Jobs ist legendär. Etwas weniger streng, aber ebenfalls vergleichsweise einfach kommt der aktuelle Apple-CEO Tim Cook bei öffentlichen Auftritten daher.

Die täglichen Routinen der Manager

Auch, was seine täglichen Routinen und die Ernährung angeht, bleibt Cook gern auf bekannten Pfaden. So soll der Apple-CEO, der jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht, zum Frühstück täglich Spiegelei mit Speck sowie ein ungezuckertes Müsli verzehren.

Das Mittagessen nimmt Cook laut Medienberichten gern in der Apple-Kantine zu sich und setzt sich zu ihm meist nicht bekannten Mitarbeiter:innen, um mit ihnen zu reden. Auch hier soll er meist dasselbe wählen.

Erfinder der O2-Arena

Ähnliches gilt auch für Paul Samuels, der beim Entertainment-Konzern AEG als President für globale Partnerschaften wirkt. Als 26-Jähriger war Samuels verantwortlich für die Umbenennung der Millennium-Arena in London in The O2. Auch die Uber Arena (bis 2015: O2 World Berlin) gehört zum AEG-Portfolio, das Samuels untersteht.

Der im englischen Brighton geborene und mittlerweile nördlich von London lebende Top-Manager ist dem Apple-Chef verwandt, was den Kleidungsstil und die Nahrungsauswahl angeht. Wie Samuels Fortune erzählt hat, isst er jeden Tag zum Mittag dasselbe: Gefüllte Backkartoffel mit Baked Beans.

Immer dasselbe Poloshirt

Immer dasselbe gibt es auch, wenn es um Samuels Outfit geht – einen „sehr schlichten Dresscode“. Der Top-Manager trägt eigenen Angaben zufolge immer ein blaues oder schwarzes Poloshirt von Ralph Lauren.

Und davon hat er sehr viele im Schrank, wie Samuels sagt. Sogar, nachdem er im Rahmen einer Ausmist-Aktion einmal 70 der Shirts zu einem Secondhand-Laden gebracht hatte, habe er noch jede Menge davon übrig.

Ohne Ablenkung auf Prioritäten konzentrieren

Hinter dem oft gleichförmigen Kleidungsstil und den Ess-Routinen von Top-Manager:innen, aber auch Künstler:innen, steckt übrigens Methode. Denn dies biete Struktur und Effizienz und ermögliche es, sich ohne Ablenkung auf Prioritäten zu konzentrieren, wie die Psychologin Supatra Tovar erklärt.

