Der 29-jährige Hollywood-Schwarm Timothée Chalamet verspricht einer traurigen Zwölfjährigen einen Kuss. Sängerin und Queer-Ikone Chappell Roan (27) beteuert gegenüber einem Teenager, dass ihr Altersunterschied keine Rolle bei einer Romanze spielen würde. Und Football-Star Patrick Mahomes (29) offeriert Gummibärchen mit dem Cannabiswirkstoff THC.

Anzeige Anzeige

Alle fünf Minuten eine gefährliche Interaktion

Auf der Plattform Character-AI sind Minderjährige mit Nachrichten von scheinbaren Promis konfrontiert, die ihnen wenig altersgerechte Angebote machen. Dies zeigt eine Studie der Organisationen Parents Together Action und Heat Initiative.

Mitarbeiter:innen der beiden Initiativen hatten sich bei Character-AI als User:innen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren ausgegeben. Die fünf Personas chatten dann 50 Stunden lang mit Bots. Das Ergebnis: Sie waren in 669 problematische Interaktionen verwickelt. Umgerechnet ist dies eine fragwürdige Aktion alle fünf Minuten.

Anzeige Anzeige

Grooming als häufigstes Vergehen

Mit 296 dokumentierten Fällen war Grooming und sexuelle Ausbeutung die häufigste Kategorie. Bots von scheinbar erwachsenen Personen gingen romantische Beziehungen mit Minderjährigen ein. Sie simulierten sexuelle Handlungen und wiesen die Kinder dazu an, dies vor ihren Eltern zu verheimlichen. Daneben gaben Bots den Heranwachsenden noch Tipps für Mobbing, das Vortäuschen der eigenen Entführung oder für Überfälle mit Waffengewalt.

Neben den Promi-Chatbots sind auf Character-AI auch Accounts aktiv, die sich als normale Menschen ausgeben. Oder als Ärzt:innen, die medizinische Tipps geben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Chatbots verstärken die Illusion

In Character-AI können die Nutzer:innen Chatbots von berühmten oder fiktiven Personen erstellen. Neben den gängigen Teenie-Idolen sind auch Albert Einstein, Zeus oder Gott vertreten.

Für erwachsene User:innen dürfte klar sein, dass sie nicht mit den realen Stars kommunizieren. Doch bei Heranwachsenden ist diese Erkenntnis nicht selbstverständlich. Und die digitalen Doubles verstärken selbst die Illusion. Der virtuelle Patrick Mahomes sagte zu einem 15-jährigen User, dass seine Mutter zu viele Nachrichten schaue und ihren Verstand verloren habe, als sie seine Echtheit bezweifle.

Anzeige Anzeige

Initiativen fordern Altersbeschränkung

Parents Together Action und Heat Initiative fordern nun eine Altersbeschränkung. Character-AI soll nur für Nutzer:innen ab 18 Jahren verfügbar sein. Bisher beträgt das Mindestalter 13 Jahre.

Character-AI hat selbst neue Sicherheitsmaßnahmen für Minderjährige eingeführt. Sie kamen als Reaktion auf den Selbstmord eines 14-Jährigen, der sich in einen Bot verliebt hatte, der sich nach Daenerys Targaryen aus Game of Thrones benannte. Doch die ließen sich offenbar leicht umgehen. So empfahl laut der Studie ein Bot einer 14-Jährigen, ein Gespräch in einen anderen Chatraum zu verlegen, nachdem seine sexuellen Anbahnungsversuche von der Plattform blockiert wurden.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock