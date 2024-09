6 Tipps für mehr psychologische Sicherheit – und was sonst noch hilft

Liebe t3n-Community, wenn der Sommer geht und der Herbst sich ankündigt, naht allmählich die Zeit der Jahresgespräche. Was lief gut, was nicht und was nehmen wir uns für das kommende Jahr vor? Obwohl regelmäßiges Feedback, etwa wöchentlich oder monatlich, zum Standard im Führungskräfte-Werkzeugkoffer gehört, nimmt das Jahresgespräch noch einmal eine besondere Rolle ein. Für alle Termine gilt jedoch: Offenheit ist Voraussetzung.