Kompakt, ressourcenschonend, anders: Das steckt hinter dem Toyota FT-Me

Platzsparend, umweltschonend und ideal für Fahranfänger: So sieht laut Toyota die Zukunft des Stadtverkehrs aus. (BIld: Toyota)

Der japanische Autohersteller Toyota hat auf dem alljährlich stattfindenden Kenshiki-Forum ein neues Konzept für ein kleines Stadtauto vorgestellt, das mit jeder Menge innovativer Ideen aufwarten kann.

Anzeige Anzeige

Neben futuristischer Optik, barrierefreier Bedienung und platzsparendem Design überzeugt die Stadtflitzer-Vision vor allem durch Umweltfreundlichkeit. Der FT-Me soll durch seine Bauweise deutlich weniger Emissionen generieren als andere elektrische Stadtautos.

Schnittig, kompakt und ohne Pedale: Der Toyota FT-Me

Mit weniger als 2,50 Metern Länge ist der FT-Me deutlich kleiner als viele andere Elektroautos. Das kommt Fahrer:innen in der Stadt allerdings bei der Parkplatzsuche nur zu Gute: Der kompakte Zweisitzer benötigt nämlich nur halb so viel Platz wie ein durchschnittlicher Kleinwagen – quer eingeparkt sogar noch weniger.

Anzeige Anzeige

Optisch setzt Toyota auf eine kantige Form mit Schwarz-Weiß-Kontrasten, die von Jet-Helmen inspiriert sein soll. Tatsächlich sieht das Gefährt zumindest für Star-Wars-Fans eher aus wie ein Sturmtruppen-Helm mit Rädern. Aber bei den meisten Elektroautos gilt ja: Wer umweltfreundlich fahren will, muss sich geschmacklich meist von klassischer Ästhetik verabschieden.

Auch ungewöhnlich aber weniger streitbar ist das Bedienkonzept: Statt der üblichen Pedale wird das Fahrzeug vollständig über Handsteuerung gelenkt. Das dürfte vor allem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen freuen, die den FT-Me somit ohne kostspielige Umbauten nutzen könnten.

Anzeige Anzeige

Toyota will beim FT-Me auf echte Nachhaltigkeit setzen

Besonders interessant ist an Toyotas City-Auto-Konzept, dass Nachhaltigkeit sich nicht wie so oft nur auf den E-Antrieb beschränken soll. Der kann sich zwar auch sehen lassen, denn laut Toyota fällt der Energieverbrauch beim Fahren rund dreimal geringer als bei aktuellen Elektrofahrzeugen – besonders umweltschonend ist aber die Bauweise des FT-Me.

Durch den Einsatz recycelter Materialien soll der CO2-Fußabdruck des Fahrzeugs im Vergleich zu anderen Stadtautos um bis zu 90 Prozent sinken.

Anzeige Anzeige

Ein integriertes Solarpanel auf dem Dach kann an sonnigen Tagen zusätzliche Reichweite generieren und in bestimmten Situationen das Aufladen an der Steckdose überflüssig machen.

FT-Me als Einsteigerauto für Teenager

Toyota sieht den FT-Me vor allem als Fahrzeug für junge Fahrer, die in einigen Ländern bereits ab 14 Jahren mit einer speziellen Fahrerlaubnis fahren dürfen. Die gute Rundumsicht soll das Sicherheitsgefühl erhöhen, während digitale Funktionen wie die Smartphone-Integration den urbanen Alltag erleichtern.

Ob der FT-Me über die Konzeptphase hinausgeht und tatsächlich auf den Markt kommt, ist derzeit noch nicht absehbar.

Anzeige Anzeige

Lightyear 0: Serienreifes Solarauto in Bildern

10 Bilder ansehen Lightyear 0: Serienreifes Solarauto in Bildern Quelle: Lightyear

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Toyota