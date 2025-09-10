Tracker, Behandlung, Sprechstunden: Wie ist der Markt für Digital Health aufgestellt?

Digitale Gesundheit ist in Deutschland längst kein Randthema mehr. Laut aktuellen Prognosen wird der Markt 2025 ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro erreichen – ein Anstieg um mehr als 25 Prozent gegenüber 2023. Besonders stark wächst das Segment digitale Behandlung und Pflege, etwa durch Biosensoren oder digitales Pflegemanagement, das allein 2025 auf 2,5 Milliarden Euro geschätzt wird. Auch digitale Fitnesslösungen wie Gesundheitsapps oder Wearables tragen mit 2,1 Milliarden Euro zum Gesamtmarkt bei. Online-Arztsprechstunden hingegen stagnieren bei 0,5 Milliarden Euro, was auf strukturelle Hürden im Gesundheitssystem hindeutet.

Wie weit ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen?

Diese Hürden zeigen sich besonders deutlich in der Digitalisierung der Arztpraxen. Zwar halten viele Ärztinnen und Ärzte digitale Angebote für sinnvoll – etwa KI zur Diagnosestellung (38 Prozent) oder digitale Aufklärungsbögen (42 Prozent) – doch die tatsächliche Nutzung bleibt gering. Nur zwölf Prozent der Praxen setzen KI zur Diagnostik ein, 17 Prozent nutzen digitale Aufklärungsbögen. Selbst die Videosprechstunde, ein vermeintlich etabliertes Format, wird nur von 25 Prozent der Praxen aktiv angeboten. Die Diskrepanz zwischen Potenzial und Praxis zeigt: Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist noch nicht im Alltag angekommen.

Ein weiteres Indiz für den Reformbedarf ist die geringe Zahl erstattungsfähiger digitaler Gesundheitsanwendungen (Diga). Aktuell sind in Deutschland nur 29 Apps im Bereich psychischer Erkrankungen zugelassen – der mit Abstand größte Bereich. In anderen Therapiefeldern wie Herz-Kreislauf, Krebs oder Stoffwechselkrankheiten liegt die Zahl bei unter zehn. Zwar werden Diga zunehmend genutzt, insbesondere bei psychischen Erkrankungen (30 Prozent der eingelösten Freischaltcodes), doch die Breite des Angebots bleibt begrenzt.

Die Daten zeigen: Digital Health ist wirtschaftlich relevant und medizinisch sinnvoll – aber strukturell unterentwickelt. Damit der Milliardenmarkt auch gesundheitspolitisch Wirkung entfalten kann, braucht es mehr als technologische Innovation. Es braucht eine digitale Strategie, die Versorgung, Vergütung und Vertrauen zusammenführt.

