Trade Republic startet Krypto-Wallet: Das sind die Chancen und Risiken

Die Berliner Neobank Trade Republic hat ihr Krypto-Angebot ausgebaut und führt eine eigene Wallet ein. Damit werden Überweisungen, Staking und Zahlungen mit Kryptowährungen möglich.

Bisher war nur das Kaufen und Verkaufen von rund 50 Digitalwährungen möglich. Vorgestellt wurde das neue Angebot wieder in einer Keynote von CEO Christian Hecker. In der App führt Sky du Mont durch Video-Masterclasses zum Thema.

Das Krypto-Update ist schon die dritte Neuerung in kurzer Zeit. Erst im September startete Trade Republic mit Private Equity für den Massenmarkt. Kunden können über die Neobank in Fonds von Apollo und EQT investieren. Das Angebot stieß allerdings wegen intransparenter Kosten und der komplexen Struktur auf Kritik. Trade Republic reagierte darauf mit einer Klarstellung zur Kostenstruktur.

Im Oktober folgten neue Zinsangebote, das sogenannte Fixed-Income-Angebot. Dabei können Kunden in Anleihen oder Anleihen-ETFs investieren, mit einer Rendite oberhalb typischer Tagesgeldkonten und mit flexibler Verkaufsmöglichkeit.

Senden, Empfangen, Staken: Das bietet die neue Wallet

Nun folgt also die Verbesserung des Krypto-Angebots mit der eigenen Wallet. Neu ist, dass Kunden rund 50 verschiedene Digitalwährungen an externe Wallets senden und von diesen empfangen können. Als Anreiz, die Wallet zu füllen, zahlt Trade Republic bis Jahresende für jeden Euro, der als Krypto in die Wallet transferiert wird, einen Prozent Bonus.

Außerdem können Kunden die Kryptowährungen direkt bei Trade Republic staken. Sie erhalten dafür also eine Art Belohnung aus dem Netzwerk. Für Ether liegt der Staking-Reward bei Trade Republic bei jährlich 1,9 Prozent, für Solana-Staking gibt es 6,2 Prozent. Während des Stakings sind die Kryptowerte „eingefroren“. Nutzer haben also in dieser Zeit keinen Zugriff und können die Coins nicht verkaufen, etwa wenn die Kurse fallen.

Krypto-Zahlungen: Vorsicht Steuerfalle

Über die hauseigene Visa-Debitkarte ermöglicht Trade Republic auch das Bezahlen mit Krypto-Assets. Auch hier gibt es einen Anreiz: Wer mit Kryptowährungen zahlt, erhält zwei Prozent in Krypto zurück. Das Geld wird automatisch in einen laufenden Sparplan investiert. Für „normale“ Zahlungen gibt es bislang einen Saveback von einem Prozent.

Allerdings gibt es beim Bezahlen mit Kryptos einen Haken, über den Nutzer Bescheid wissen sollten: Das Finanzamt behandelt diese Zahlung so, als hätte man die Kryptowährung verkauft. Dadurch entsteht automatisch ein Gewinn oder Verlust, je nachdem, ob der Wert seit dem Kauf gestiegen oder gefallen ist. Ein Gewinn von mehr als 1.000 Euro ist steuerpflichtig, wenn man die Coins kürzer als ein Jahr besessen hat. Erst nach der Haltefrist ist das „Bezahlen mit Krypto“ also steuerfrei.

Außerdem sind Kryptowährungen wie der Bitcoin grundsätzlich sehr volatil, wie sich gerade wieder zeigt – ob man damit also wirklich seinen Kaffee zahlen will, sollte man sich also gut überlegen.

So werden deine Kryptos verwahrt

Verwahrt werden alle Kryptowährungen in Cold Wallets von BitGo Europe. Sie unterliegen damit der MiCA-Regulierung (Markets in Crypto-Assets) – anders als bei vielen internationalen Krypto-Brokern.

Eingefleischte Krypto-Investoren dürfte die Verwahrung aber nicht zufriedenstellen. Denn bei ihnen gilt das Credo „Not your keys, not your coins“ – und die „Keys“, also die direkten Zugangsschlüssel zu den eigenen Kryptowährungen, bekommen Kunden auch bei der neuen Wallet nicht.

In Nutzerforen wie Reddit werden zudem die hohen Kosten für das Krypto-Trading bei Trade Republic diskutiert. Neben einer Fremdkostenpauschale von einem Euro fallen auch indirekte Kosten über den sogenannten Spread an, das ist die Lücke zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Je nach Ordergröße und Liquidität der Kryptowährung kann dieser Spread bei Trade Republic ein bis zwei Prozent betragen.

Mit dem dreistufigen Produkt-Ausbau in wenigen Monaten positioniert sich Trade Republic immer mehr als Wealth Manager, bei dem Kunden ein breites Angebot finden. Das Fintech hat nach eigenen Angaben bereits über zehn Millionen Kunden in 18 Ländern und verwaltet ein Vermögen von über 150 Milliarden Euro.