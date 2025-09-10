Anzeige
Soziales Netzwerk für Investoren: Trading-App Robinhood startet Reddit-Konkurrenten

Die Trading-App Robinhood hat den Start eines Social Networks für Investor:innen angekündigt. Damit tritt Robinhood Social vor allem in Konkurrenz zu Reddit, wo viele Kleinanleger:innen Finanztipps austauschen. Was für die neue Plattform spricht.

Von Jörn Brien
2 Min.
Robinhood unter Druck. (Bild: OpturaDesign / Shutterstock.com)

Mit über 100 Millionen täglich aktiven Nutzer:innen gehört Reddit zu den größten Social-Media-Plattformen der Welt. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist das Internetforum Anfang 2021 über das Subreddit Wallstreetbets.

Wallstreetbets trieb Kursrallye der Gamestop-Aktie

Die Trading-Community, in der Nutzer:innen über Aktien- und Optionshandel diskutieren und Anlagetipps einholen, hatte großen Anteil an der wahnwitzigen Kursrallye der Gamestop-Aktie. Direkt betroffen: die Trading-App Robinhood, die am 28. Januar 2021 wegen des großen Ansturms und mangelnder hinterlegter Sicherheiten den Handel mit Gamestop-Aktien zwischenzeitlich aussetzen musste.

Jetzt hat Robinhood ein eigenes Social Network für Investor:innen angekündigt, das sich an dem erfolgreichen Reddit-Unterforum orientiert. Wie bei Wallstreetbets sollen Nutzer:innen auch bei Robinhood Social ihre Trades und entsprechende Einsichten und Kommentare dazu posten.

Robinhood Social: Trades zeigen und kommentieren

Dabei können sie anderen Kleinanleger:innen folgen und so bestenfalls von deren Wissen profitieren. Außerdem soll es Avatare geben, die Trades von Politiker:innen und Tech-Milliardär:innen widerspiegeln und an denen man sich orientieren kann, wie Axios schreibt.

„Robinhood ist nicht mehr nur der Ort, an dem Nutzer:innen handeln – es ist ihre Finanz-Super-App“, sagte CEO Vlad Tenev im Rahmen der Vorstellung von Robinhood Social auf dem hauseigenen Hood-Summit. Die Social-Trading-Plattform soll Anfang 2026 an erste Nutzer:innen ausgerollt werden.

Mischung aus X und Venmo

Zu den weiteren Funktionen gehören ein KI-gestütztes Charttool, die Möglichkeit per Shortselling auf fallende Kurse zu wetten, Optionshandel auch in der Nacht sowie die Option, in Future-Contracts zu investieren. Erste Tester:innen beschreiben das Ganze als eine Mischung aus X und Venmo.

Wer die Trades anderer Nutzer:innen sehen will, muss einen eigenen Trade vorweisen können. Erst mit dem Beweis der Transaktion ist das Posten in dem Netzwerk möglich, wie es bei Axios heißt. Diese Pflicht zur Verifizierung ist dann auch der große Vorteil gegenüber den Reddit-Communitys.

Nur echte Trades und Trader

Denn andere Nutzer:innen können so sicher sein, dass die Anleger:innen sowie die Trades und Tipps echt sind. Außerdem wird in den Profilen der wirkliche Trading-Erfolg angezeigt. Damit könnten Versuche, Meme-Stocks zum Durchbruch zu verhelfen, noch angeheizt werden.

Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage.
7 Bilder ansehen
Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage Quelle: SFIO CRACHO / Shutterstock

Inwieweit Robinhood Social von den Nutzer:innen angenommen wird und zu einer echten Alternative für Subreddits wie Wallstreetbets heranwachsen kann, bleibt derweil abzuwarten. Auch andere Anbieter wie Etoro verfügen über solche internen Social-Trading-Angebote.

