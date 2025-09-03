Eltern können ChatGPT bald überwachen – und werden bei Krisen benachrichtigt

Bei jungen Menschen in Krisensituationen versagt ChatGPT bisher auf ganzer Linie. Das soll sich jetzt ändern. (Symbolfoto: fizkes/Shutterstock)

OpenAI reagiert laut eines Blogposts mit zwei entscheidenden Neuerungen auf die jüngste Sicherheitskritik: Einerseits sollen sensible Unterhaltungen automatisch an leistungsfähigere „Reasoning“-Modelle wie GPT-5-thinking weitergeleitet werden.

Zum anderen können Eltern bald via Einladung ihr Konto mit dem ihrer minderjährigen Kinder verknüpfen. Das ermöglicht ihnen laut OpenAI mehr Kontrolle darüber, wie sich der Chatbot gegenüber dem Nachwuchs verhält.

Damit setzt das Unternehmen konkrete Maßnahmen um, nachdem ChatGPT zuvor mehrfach an Grenzen beim Erkennen akuter psychischer Krisen scheiterte und in Verbindung mit dem tragischen Todesfall eines Teenagers sowie einem erweiterten Suizid stand.

Routing soll Bestätigung von Wahnvorstellungen vorbeugen

Die Entscheidung, Gespräche automatisch an GPT-5-thinking weiterzuleiten, basiert auf dem Problem, dass herkömmliche Chat-Modelle bei längeren oder sensiblen Dialogen „aus der Spur“ geraten können.

OpenAI nennt als grundsätzliche Ursache das „Next-Word-Prediction-Prinzip“. Dieses führt dazu, dass das System nutzergetriebene Inhalte eher bestätigt, statt sie zu hinterfragen oder abzuwehren.

Erst kürzlich berichtete die New York Times über einen Fall, bei dem ChatGPT einem unerfahrenen Anwender durch permanente Bestätigung einredete, er könne die gesamte Welt der Mathematik revolutionieren – was beinahe zu wahnhaften Vorstellungen führte.

Besonders problematisch wird dieses Prinzip, wenn Nutzer:innen des Large Language Models (LLM) selbst nicht die geistige Stabilität besitzen, um Wahrheit und Halluzination auseinanderzuhalten.

So geschehen im Fall von Stein-Erik Soelberg. Der psychisch kranke Mann nutzte ChatGPT als Bestätigungsquelle für seine gefährliche Paranoia – was in einem erweiterten Suizid endete. Reasoning-Modelle wie GPT-5-thinking hingegen sollen länger „nachdenken“, besser deuten und dadurch widerstandsfähiger gegen solche Risiken sein. In Zukunft soll GPT laut eines weiteren Blogposts Krisen als solche erkennen und gefährdete Individuen an Stellen weiterleiten, wo sie Hilfe finden, statt sie in ihren gefährlichen Fantasien weiter zu bestärken.

Neue Option bei ChatGPT: Mehr Kontrolle für Eltern

OpenAI bietet bald eine direkte Verknüpfung zwischen elterlichem und jugendlichem Konto via E-Mail-Einladung. Eltern erhalten Einstellungsmöglichkeiten für altersgerechtes Modellverhalten (standardmäßig aktiviert), können Chatverlauf und Erinnerungsfunktionen (Studien-Modus) deaktivieren und – besonders relevant – sich benachrichtigen lassen, wenn das System akute psychische Belastungen erkennt.

Diese Funktionen sollen im Rahmen einer 120-Tage-Initiative bis Jahresende verfügbar sein, begleitet von einem globalen Expert:innenrat aus Medizin und Jugendgesundheit. Ein zentrales Anliegen: Eltern sollen aktiv eingebunden werden, um potenzielle Gefährdungen früh zu erkennen.

ChatGPT: Krisenschutz ist notwendig – aber auch ausreichend?

Die neuen Funktionen sind ein erster Schritt, um auf die nachweisbaren Defizite in der bisherigen ChatGPT-Sicherheit zu reagieren – allen voran den tragischen Tod des 16-jährigen Adam Raine, dessen Eltern OpenAI wegen ungenügender Krisenprävention verklagen.

Die genannten Fälle zeigen, dass Maßnahmen seitens OpenAI dringend notwendig sind. Dennoch bleibt fraglich, ob der technische Ausbau allein ausreicht, um vulnerable Anwender:innen vor sich selbst zu schützen.