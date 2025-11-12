Fake oder echt? Wie 5 Minuten Training das Erkennen von KI-Gesichtern deutlich verbessern

KI-Tools sind mittlerweile in der Lage, so realistische Bilder zu erzeugen, dass selbst Expert:innen immer mehr Schwierigkeiten haben, echte von KI-Gesichtern zu unterscheiden. Das kann allerdings zum Sicherheitsrisiko werden.

KI-Gesichter als Sicherheitsrisiko

Denn mit solchen Fake-Bildern könnten gefälschte Social-Media-Profile und Dokumente erstellt sowie Systeme zur Prüfung von Identitäten umgangen werden. Forscher:innen von verschiedenen britischen Universitäten haben jetzt eine mögliche Lösung für das Problem gefunden.

Wie es in einer Mitteilung der University of Reading heißt, könnten fünf Minuten Training die Fähigkeit, durch KI erstellte Gesichter zu identifizieren, erheblich verbessern. Getestet wurden die Gesichtserkennungsfähigkeiten im Rahmen einer in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science veröffentlichten Studie.

Unterscheidung zwischen Echt und Fake

Für ihre Untersuchungen hat das Forschungsteam 664 Teilnehmer:innen aufgefordert, zwischen echten menschlichen Gesichtern und von KI erzeugten Gesichtern zu unterscheiden. Für die Fake-Bilder verwendeten die Forscher:innen die Bild-KI StyleGAN3.

Die Ergebnisse geben derweil Anlass zur Sorge. Allerdings nicht aus dem offensichtlichen Grund, dass die Teilnehmer:innen einfach nur Schwierigkeiten beim Erkennen von KI-Bildern haben würden. Vielmehr lag die Quote der Personen ohne besondere Fähigkeiten bei der Erkennung von Gesichtern bei nur 31 Prozent.

Zur Einordnung: Die Trefferquote nach dem Zufallsprinzip, also wenn man mit geschlossenen Augen immer jeweils auf eines der beiden zur Auswahl stehenden Bilder tippen würde, betrüge etwa 50 Prozent. Selbst die von den Studienautor:innen als „Super-Recognizers“ bezeichneten Personen, deren Erkennungsquote von Natur aus höher ist, kamen nur auf 41 Prozent.

KI-Gesichter als realistischer empfunden

„Die von der neuesten KI-Generation erzeugten Gesichter wirken extrem realistisch“, erklärte die leitende Forscherin Katie Gray von der University of Reading. Oftmals würden KI-generierte Gesichter sogar als realistischer empfunden als echte menschliche Gesichter.

Das oben angesprochene von den Forscher:innen entwickelte Fünf-Minuten-Training verbesserte die Fähigkeiten, echte von Fake-Gesichtern zu unterscheiden, deutlich. Die „Super-Recognizers“ lagen anschließend in 64 Prozent der Fälle richtig. Die anderen Testpersonen waren mit 51 Prozent Erfolgsquote immerhin knapp besser als nach dem Zufallsprinzip.

Kurzes und effizientes Trainingsverfahren

„Unser Trainingsverfahren ist kurz und einfach umzusetzen“, betonte Gray. Die Kombination dieses Trainings mit den natürlichen Fähigkeiten der „Super-Recognizers“ könne dazu beitragen, Lösungen für reale Probleme wie die Online-Identitätsprüfung zu finden.

Noch ist aber unklar, inwieweit die Effekte des Trainings auf lange Sicht anhalten und wie die besonders gewieften Gesichtserkenner:innen entsprechende KI-Tools ergänzen könnten. Das, so die Forscher:innen, müssten Folgestudien zeigen.