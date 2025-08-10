Advertiser und Publisher brauchen gegenseitiges Vertrauen, um gemeinsam ihre Ziele zu erreichen. (Bild: Yadore)

In der weiten Welt des Internets gibt es so viele Websites, Publisher, Shop-Betreibende und Advertiser – und alle wollen sie potenzielle Kund:innen und User:innen überzeugen und für sich gewinnen. Doch das ist gar nicht so leicht. Marketing-Verantwortliche stehen dabei täglich vor einer Reihe von Herausforderungen:



Intransparenz: Advertiser haben oft das Gefühl, am kürzeren Hebel zu sitzen und nicht alle Daten zu kennen. Zusätzlich schüren wenige schlechte Subnetzwerke das Misstrauen.

Ungleichgewicht: Advertiser kommunizieren mit Publishern oft nicht auf Augenhöhe.

Traffic-Qualität: Zweifelhafte Traffic-Quellen können das Budget belasten, ohne echte Conversions zu generieren.

Aber auch Publishern fällt es immer schwerer, in der unübersichtlichen Welt der Advertiser-Angebote zurechtzukommen:

Hohe technische Hürden für Publisher, wenn mehrere Advertiser-Netzwerke eingebunden werden sollen

Intransparente Vergütungsmodelle und Abzüge seitens der Advertiser ohne Erklärung

Vorverurteilung, weil andere Publisher im gleichen Vertical Probleme gemacht haben

Fokussiert und fair: Yadore hilft

Aber so muss das nicht laufen. Yadore zeigt, wie es besser geht: Das 2017 gegründete Unternehmen ist in über 40 Ländern aktiv und hat mehr als 12.000 Advertiser im Portfolio. Und das macht den Unterschied: Yadore kennt die Wünsche, Bedürfnisse und Ziele der Kund:innen ganz genau. Yadore fokussiert sich dabei auf das Kerngeschäft beider Seiten: die Implementierung immer neuer Advertiser-Quellen sowie die qualitative Zufriedenheit der Advertiser-Partner – und ist dadurch Profi auf diesem Gebiet.

Wie das junge Team das geschafft hat? Yadore hat sich von Beginn an als verlässlicher Partner erwiesen, der die Herausforderungen von Advertisern und auch Publishern angeht und richtige Lösungen bietet:

Publisher-Prüfung: Vor der Aufnahme in das Yadore-Netzwerk wird jeder Publisher genau geprüft. Unseriöse oder unerwünschte Publisher werden anhand von Erfahrung und mithilfe von existierenden Blacklists ausgesperrt.

Fair und transparent: Yadore setzt auf transparente Sub-IDs, um die Performance der unterschiedlichen Publisher eindeutig zu messen. Wer noch mehr Transparenz anstrebt, dem bietet das Unternehmen ein „Fair Transparency Agreement“ an, um maximale Transparenz zu gewährleisten.

Traffic-Qualität: Das Team von Yadore kennt seinen Traffic ganz genau und clustert ihn entsprechend. Damit erhalten Kunden auch nur den Traffic, den sie wirklich wollen. Unerwünschte Quellen werden technisch ausgeschlossen.

Skalierbarkeit: Yadore ist jederzeit flexibel, geht auf die Wünsche der Advertiser ein und kann schnell skalieren. Das Motto: Immer alle Möglichkeiten anbieten, flexibel und schnell reagieren, um immer die Anforderungen zu erfüllen.

Der Aufwand sinkt auf beiden Seiten: Advertiser erhalten über einen zentralen Zugang Traffic für alle Bedürfnisse, und Publisher bekommen per API Zugriff auf sämtliche Advertiser.

Yadore ist damit ein Netzwerk, das Advertisern und Publishern einen Weg durch den Traffic-Dschungel bahnt. Transparenz, Qualität und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit stehen an oberster Stelle und sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Das willst du auch für dein Unternehmen? Dann klicke hier: