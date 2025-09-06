Trinkwasser aus der Luft: Hydrogel gewinnt knapp eine Tasse pro Tag

Die Forscher:innen haben das Hydrogel zu kleinen Kuppeln geformt, die an Luftpolsterfolie erinnern. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Forscher:innen, Xuanhe Zhao, Chiang Liu et al.)

2,2 Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es gibt allerdings eine wichtige Quelle, die Forscher:innen schon auf vielfältige Weise anzuzapfen und zu kondensieren versucht haben – und zwar an Orten, wo herkömmliche Quellen nicht zugänglich sind: der in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf. Nun haben Ingenieure des Massachusetts Institute of Technology (MIT) diesen Ansatz mit einem atmosphärischen Wassersammler auf Basis eines absorbierenden Hydrogels verbessert.

Hydrogel mit neuen Vorteilen

Das von ihnen entwickelte Gel hat eine höhere Dampfaufnahmekapazität als andere Materialien, die zur Gewinnung von Wasser aus der Luft verwendet werden. Dazu ist es weniger anfällig für das Austreten von Salzen, die häufig in Hydrogelen eingebettet sind, um die Absorption zu erhöhen. Außerdem haben sie seine Oberfläche und damit die Menge an Dampf, die es aufnehmen kann, vergrößert, indem sie es zu einem Muster aus kleinen Kuppeln geformt haben, die einer Luftpolsterfolie ähneln.

Im Prototyp der Forscher:innen ist eine halbe Quadratmeter große Platte aus Hydrogel in einer Glaskammer eingeschlossen, die mit einer kühlenden Polymerfolie beschichtet ist. Wenn der vom strukturierten Material aufgefangene Dampf verdunstet, schrumpfen die Blasen in einer origamiartigen Transformation. Der Dampf kondensiert dann auf dem Glas, wo er durch ein Rohr abfließen kann.

160 Milliliter Trinkwasser pro Tag

Das System läuft völlig autonom, im Gegensatz zu anderen Konstruktionen, die Batterien, Sonnenkollektoren oder Strom aus dem Netz benötigen. Das Team hat es über eine Woche lang im Death Valley in Kalifornien getestet – dem trockensten Ort in Nordamerika. Selbst unter diesen Bedingungen gewann es bis zu 160 Milliliter (etwa zwei Drittel einer Tasse) sauberes Wasser pro Tag aus der Luft.

„Wir haben ein Gerät im Meterbereich entwickelt, das wir in ressourcenarmen Regionen einsetzen möchten, in denen selbst Solarzellen kaum verfügbar sind“, sagt Xuanhe Zhao, der die Projektergebnisse als Hauptautor im Fachjournal Nature Water mitveröffentlicht hat. Das Team schätzt, dass eine kleine Anordnung solcher Paneele selbst in einer Wüste einen Haushalt passiv mit Trinkwasser versorgen könnte und die Produktion in gemäßigten und tropischen Klimazonen sogar noch höher wäre.

Dieser Artikel stammt von Jennifer Chu. Sie ist News-Redakteurin für die US-amerikanische Ausgabe von MIT Technology Review.

