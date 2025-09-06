Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review News
Verpasse keine News mehr!

Trinkwasser aus der Luft: Hydrogel gewinnt knapp eine Tasse pro Tag

Das neue Material sammelt sogar im Death Valley, dem trockensten Ort der Welt, genug Wasser, um einen Haushalt zu versorgen.

Von MIT Technology Review Online
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Trinkwasser aus der Luft: Hydrogel gewinnt knapp eine Tasse pro Tag
Die Forscher:innen haben das Hydrogel zu kleinen Kuppeln geformt, die an Luftpolsterfolie erinnern. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Forscher:innen, Xuanhe Zhao, Chiang Liu et al.)

2,2 Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es gibt allerdings eine wichtige Quelle, die Forscher:innen schon auf vielfältige Weise anzuzapfen und zu kondensieren versucht haben – und zwar an Orten, wo herkömmliche Quellen nicht zugänglich sind: der in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf. Nun haben Ingenieure des Massachusetts Institute of Technology (MIT) diesen Ansatz mit einem atmosphärischen Wassersammler auf Basis eines absorbierenden Hydrogels verbessert.

Anzeige
Anzeige

Hydrogel mit neuen Vorteilen

Das von ihnen entwickelte Gel hat eine höhere Dampfaufnahmekapazität als andere Materialien, die zur Gewinnung von Wasser aus der Luft verwendet werden. Dazu ist es weniger anfällig für das Austreten von Salzen, die häufig in Hydrogelen eingebettet sind, um die Absorption zu erhöhen. Außerdem haben sie seine Oberfläche und damit die Menge an Dampf, die es aufnehmen kann, vergrößert, indem sie es zu einem Muster aus kleinen Kuppeln geformt haben, die einer Luftpolsterfolie ähneln.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Im Prototyp der Forscher:innen ist eine halbe Quadratmeter große Platte aus Hydrogel in einer Glaskammer eingeschlossen, die mit einer kühlenden Polymerfolie beschichtet ist. Wenn der vom strukturierten Material aufgefangene Dampf verdunstet, schrumpfen die Blasen in einer origamiartigen Transformation. Der Dampf kondensiert dann auf dem Glas, wo er durch ein Rohr abfließen kann.

Anzeige
Anzeige

Das Forscher:innen-Team stellte das Gerät zur Trinkwasser-Gewinnung im Death Valley auf. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Forscher:innen, Xuanhe Zhao, Chiang Liu et al.)

160 Milliliter Trinkwasser pro Tag

Das System läuft völlig autonom, im Gegensatz zu anderen Konstruktionen, die Batterien, Sonnenkollektoren oder Strom aus dem Netz benötigen. Das Team hat es über eine Woche lang im Death Valley in Kalifornien getestet – dem trockensten Ort in Nordamerika. Selbst unter diesen Bedingungen gewann es bis zu 160 Milliliter (etwa zwei Drittel einer Tasse) sauberes Wasser pro Tag aus der Luft.

„Wir haben ein Gerät im Meterbereich entwickelt, das wir in ressourcenarmen Regionen einsetzen möchten, in denen selbst Solarzellen kaum verfügbar sind“, sagt Xuanhe Zhao, der die Projektergebnisse als Hauptautor im Fachjournal Nature Water mitveröffentlicht hat. Das Team schätzt, dass eine kleine Anordnung solcher Paneele selbst in einer Wüste einen Haushalt passiv mit Trinkwasser versorgen könnte und die Produktion in gemäßigten und tropischen Klimazonen sogar noch höher wäre.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

 

Dieser Artikel stammt von Jennifer Chu. Sie ist News-Redakteurin für die US-amerikanische Ausgabe von MIT Technology Review.
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren