Trotz 200-Dollar-Abo: Claude-Abonnenten erreichen Nutzungslimit viel zu schnell

Erst im April 2025 hat Anthropic für seinen KI-Chatbot Claude ein neues Premium-Abo eingeführt. Es heißt Max Plan und kam in zwei Stufen daher. Max 5x ermöglicht für 100 Dollar im Monat das Fünffache des Kontinents im Pro-Abo.

Wer 200 Dollar im Monat hinlegt, kann Max 20x abonnieren. Logischerweise kommt er in den Genuss eines 20-fachen Leistungsvolumens im Vergleich zu Pro. Die wiederum fünfmal so viel bietet wie die kostenlose Version von Claude.

900 Nachrichten in 30 Minuten?

Doch selbst 200 Dollar im Monat bewahren Claude-User:innen nicht davor, schnell ein Nutzungslimit angezeigt zu bekommen. Bei Github beschwerten sich mehrere Nutzer:innen über diesen Fehler.

So beschrieb ein User, dass er nach einer halbstündigen Konversation mit Claude schon das Limit erreicht habe. „Es ist unmöglich, dass ich in den 30 Minuten, in denen ich ein paar Anfragen gestellt habe, die 900 Nachrichten erreicht habe“, schreibt er.

Kein Zugang zu Opus

Ein anderer Kommentator merkte an, dass Abonnenten der Pro-Version keinen Zugriff auf Opus haben. Das KI-Model ist das Flaggschiff von Anthropic. Der Bug betreffe nur Personen, die Claude mit macOS verwenden. Bei Linux arbeite dieselbe Version korrekt.

Ein Github-User, der zu dem Opus-Bug einen Beitrag verfasste, will eine „Insider-Info“ zu der Ursache der Claude-Pannen besitzen. Angeblich priorisiere Anthropic seine Serverkapazitäten, um das kommende Model Sonnet 4.5 zu trainieren.

Anthropic räumt Probleme ein

Gegenüber dem Tech-Portal Techcrunch bestätigte Anthropic die Probleme. „Wir sind uns bewusst, dass einige Nutzer von Claude Code langsamere Antwortzeiten haben“, teilte ein Sprecher mit. „Wir arbeiten daran, diese Probleme zu beheben“, sagte er dem Magazin.

Neben längeren Ladezeiten verärgert Anthropic seine User:innen immer wieder mit Störungen. Für den Juli 2025 sind auf der entsprechenden Seite des OpenAI-Abspalter schon 28 Fehlermeldungen gelistet.

Auch die mangelnde Transparenz bei den Nutzungszeiten stößt auf Kritik. So gibt es bei der kostenlosen Version kein objektiv definiertes Limit. Es richtet sich nach der jeweiligen Nutzung der Abonnenten. So lässt sich auch nicht die 20-fache Kapazität für Max-User hochrechnen, die 200 Dollar im Monat für eine nahezu unbegrenzte Verwendung zahlen.

