Trotz Exportverbot: Wie Nvidia-Chips mit Milliardenwert nach China geschmuggelt werden

Vor wenigen Monaten hat die US-Regierung um Donald Trump die Ausfuhrbeschränkungen von KI-Prozessoren nach China verschärft. Dennoch haben Chips von Marktführer Nvidia den Weg ins Reich der Mitte gefunden. Das hat die britische Tageszeitung Financial Times in einem Bericht enthüllt.

Namentlich handelt es sich vor allem um Exemplare von B20o, einen der leistungsstärksten KI-Chips auf dem Markt. Der Prozessor gehört zu der Blackwell-Serie von Nvidia.

Bereits Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte den Export dieser Hochleistungschips nach China untersagt. Erlaubt waren nur noch die abgespeckte Versionen H20. Trump hatte dann selbst den Handel mit diesen leistungsschwächeren Alternativen eingeschränkt. Erst im August 2025 wurde die Restriktionen gelockert.

Chips im Wert von mindestens einer Milliarde Dollar in drei Monaten

Laut Financial Times sind innerhalb der letzten drei Monate KI-Chips im Wert von mindestens einer Milliarde US-Dollar in China gelandet. Dies sollen unter anderem Verträge belegen, die die Zeitung einsehen konnte. Neben B200 sind die ebenfalls verbotenen Prozessoren H100 und H200 in der Volksrepublik gefragt.

Wie mit der Rechtslage vertraute Anwälte der Financial Times gesagt haben, ist es in China legal, eingeschränkte Nvidia-Chips zu kaufen oder zu verkaufen, solange die Zollgebühren gezahlt wurden. US-Unternehmen, die diese Produkte nach China schicken, verstoßen aber gegen Vorschriften ihrer Länder.

Nvidia weist Verantwortung von sich

Wie die Chips nach China gelangten, ist nicht völlig klar. Laut The Register könnte die Einfuhr über nahegelegene Länder wie Malaysia oder Thailand geschehen sein.

Nvidia selbst besteht laut Financial Times darauf, dass es „keine Beweise für eine Abzweigung von KI-Chips“ gebe. Hinweise darauf, dass das US-Unternehmen selbst in den Verkauf seiner Produkte in China verwickelt ist, gibt es nicht.

Einsatz geschmuggelter Produkte lohnt sich laut Nvidia nicht

Laut Nvidia lohne sich der Einsatz seiner illegal erworbener Produkte für chinesische Unternehmen auch gar nicht. „Der Versuch, Datenzentren aus geschmuggelten Produkten zusammenzubasteln, ist sowohl technisch als auch wirtschaftlich ein aussichtsloses Unterfangen“, sagte der Konzern gegenüber Financial Times.

Denn Rechenzentren benötigen den Support und den Service von Nvidia. Und den biete man nur für autorisierte Artikel an, teilte das vom gebürtigen Taiwanesen Jensen Huang geleitete Unternehmen mit.

Fertige Racks mit acht B200 angeboten

In den sozialen Medien Chinas kursieren diverse Angebote von Nvidia-Prozessoren. Sie werden teilweise als vorgefertigte Racks angepriesen, in denen acht B200-Chips stecken. Sie sollen via Plug-and-Play direkt in Datencenter eingesetzt werden können.

Billig ist für chinesische Firmen der Kauf von geschmuggelten Nvidia-Produkten nicht. Fertige Racks werden für umgerechnet teilweise 500 000 Dollar angeboten. Damit kosten sie 50 Prozent mehr als in den USA.

