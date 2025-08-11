Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Trotz Klage von Apple: Youtuber legt nach und veröffentlicht neues Video zum iPhone 17 Pro

Der von Apple verklagte YouTuber John Prosser hat ein neues Video zum iPhone 17 Pro veröffentlicht – ungeachtet des laufenden Gerichtsverfahrens. Der Film fasst bekannte Gerüchte zum kommenden Apple-Smartphone zusammen.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Trotz Klage von Apple: Youtuber legt nach und veröffentlicht neues Video zum iPhone 17 Pro

Verschiedene iPhones, hier Baureihe 16 (Bild: Shutterstock)

Das Video erreichte innerhalb von drei Tagen rund 950.000 Aufrufe – eine beachtliche Zahl für Prossers Kanal „fpt“, der nur 565.000 Abonnenten zählt. Die ersten 30 Sekunden zeigen professionelle Animationen eines hellblauen iPhone 17 Pro, die an Apple-Werbung erinnern, bevor Prosser selbst in einer Studioaufnahme erscheint.

Anzeige
Anzeige

Zur laufenden Klage äußert sich der YouTuber kaum. Lediglich ein Seitenhieb ist kurz zu sehen: Bei einer Spekulation über das neue Kameradesign schreibt er „bitte verklagt mich nicht oder so“. Werbekundenverluste scheint Prosser nicht zu haben: Das Video wurde von einem VPN-Anbieter gesponsert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Vorwurf: Illegaler Zugriff auf Entwickler-iPhone

Apple hatte im Juli eine spektakuläre Klage gegen den YouTuber eingereicht. Prosser wird darin vorgeworfen, zusammen mit einem Komplizen namens Michael R. illegal auf ein Entwickler-iPhone mit iOS-26-Vorabversion zugegriffen zu haben. Anschließend veröffentlichte Prosser ein Video zum neuen (und damals noch unbekannten) „Liquid Glass“-Look.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Klageschrift beschreibt detailliert, wie R. angeblich den Passcode eines Apple-Mitarbeiters – und ehemaligen Freundes – namens Ethan L. erlangte und dessen Abwesenheit nutzte, um auf das Gerät zuzugreifen. R. soll Prosser die neuen Funktionen per FaceTime gezeigt haben, woraufhin dieser Render-Aufnahmen anfertigen ließ und sein Leak-Video veröffentlichte.

Rechtliche Konsequenzen und Stellungnahme

Prosser widersprach auf X Apples Klage: Die Dinge seien „auf seiner Seite so nicht gelaufen“, wie der Konzern behauptet. Apple fordert Schadenersatz und die Herausgabe eventuell noch vorhandener Materialien bei Prosser und Michael R. Der betroffene Apple-Mitarbeiter wurde inzwischen entlassen, da er interne Sicherheitsmaßnahmen missachtet haben soll.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Klage umfasst Vorwürfe wie Unterschlagung von Geschäftsgeheimnissen und Verstöße gegen das US-Anti-Hacking-Gesetz Computer Fraud and Abuse Act. Die Klage könnte sich über einen langen Zeitraum hinziehen, schätzen Beobachter.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

iPhone 14 und 14 Pro
11 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren