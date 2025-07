Trotz Klimascham: Warum ich meine Klimaanlage dennoch liebe

Je mehr Menschen in ihrer Behausung eine eigene Klimaanlage betreiben, desto stärker steigt ihr Stromverbrauch. Dennoch finde ich, dass die Ablehnung der Technik fehl am Platz ist. Ja, Klimaanlagen benötigen viel Energie, aber gilt das nicht auch für die Beheizung unserer Wohnungen, was selten in gleichem Maße kritisiert wird wie deren Kühlung? Beide Methoden dienen schließlich dem Komfort – und, was noch wichtiger ist, unserer eigenen Unversehrtheit. Warum also wird die Klimaanlage als so ein schlimmer Klimabösewicht dargestellt?

So erreichten in den letzten Junitagen die Temperaturen in ganz Europa Rekordwerte. Über 2.300 Todesfälle in diesem Zeitraum wurden laut ersten Untersuchungen von World Weather Attribution, einer Gruppe, die zu extremen Wetterereignissen forscht, auf die Hitzewelle zurückgeführt. Die Forschenden fanden heraus, dass 1.500 dieser Todesfälle auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sein könnten. Das heißt: Ohne die durch den Klimawandel bedingten höheren Temperaturen hätte es weniger als 800 Todesfälle gegeben.

Unangenehm bis gefährlich warm

Die offiziellen Zahlen werden erst in einigen Monaten vorliegen, aber diese frühen Werte zeigen bereits, wie tödlich Hitzewellen sein können. Europa ist besonders gefährdet, da in vielen Ländern, insbesondere im Norden des Kontinents, Klimaanlagen einfach nicht weit verbreitet sind. Früher reichte es in vielen europäischen Ländern aus, an heißesten Tagen einen Ventilator anzuschalten, die Jalousien herunterzulassen oder die Fenster zu öffnen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Laut Met Office, dem nationalen Klima- und Wetterdienst Großbritanniens, war es in den letzten zehn Jahren um immerhin 1,24 Grad Celsius wärmer als zwischen 1961 und 1990. Eine aktuelle Studie fand zudem heraus, dass es in Haushalten im ganzen Vereinigten Königreich viel häufiger unangenehm oder gar gefährlich warm ist als früher.

Die Realität ist, dass in einigen Teilen der Welt die Temperaturen nicht nur unangenehm, sondern gesundheitsgefährdend ansteigen. Infolgedessen nimmt der Einsatz von Klimaanlagen weltweit zu, auch in Ländern mit bislang historisch niedrigen Quoten. Die Reaktion auf diesen langfristigen Trend ist jedoch negativ. In den sozialen Medien und auf Meinungsseiten im Internet werden Klimaanlagen geradezu verteufelt und die Leute argumentieren, dass wir uns zusammenreißen und mit ein wenig mehr Hitzeunbehagen leben müssen. Ich möchte hier vorausschicken, dass ich selbst in den USA lebe, wo heutzutage bereits 90 Prozent der Haushalte mit Klimaanlagen gekühlt werden. Vielleicht bin ich also ein wenig voreingenommen. Aber es verwirrt mich wirklich, wenn Menschen so negativ über die Technik sprechen.

Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit gefährden Menschenleben

Ich habe einen Großteil meiner Kindheit im Südosten der USA verbracht, wo jeder weiß, dass Hitze gefährlich sein kann. Ich war an die vielen Tage gewöhnt, an denen die Temperaturen weit über 32 Grad Celsius lagen und die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass die Kleidung am Körper klebte, sobald man nur einen Fuß vor die Tür setzte. Manche Menschen erleiden unter solchen Bedingungen einen Hitzeschlag, wenn sie trotzdem draußen aktiv sind oder arbeiten. Längere Aufenthalte in der Hitze können, auch wenn sie nicht sofort schädlich sind, zu Herz- und Nierenproblemen führen. Ältere Personen, Kinder und Menschen mit chronischen Erkrankungen sind dabei besonders gefährdet.

Mit anderen Worten: Klimaanlagen sind mehr als nur eine Annehmlichkeit, unter bestimmten Umständen sind sie schlicht eine Sicherheitsmaßnahme für unsere Gesundheit. Das sollte eigentlich jeder verstehen. Im tiefsten Winter erwarten wir ja auch, dass es in unserem Haus warm genug ist – wir schalten die Heizung an, um nicht zu erfrieren. Hinzu kommt, dass Klimaanlagen in den USA zwar viel Strom verbrauchen, Heizungen jedoch einen noch höheren Energieverbrauch haben.

Die Welt verändert sich

In den USA entfallen etwa 19 Prozent des Haushaltsstromverbrauchs auf Klimaanlagen. Das klingt nach viel und ist deutlich höher als die 12 Prozent des Stroms, die statistisch für die Raumheizung draufgehen. Doch dieses Bild ist schief, denn Strom macht nur einen Teil des gesamten Energiebedarfs eines Haushalts aus. Denn viele Haushalte in den USA haben keine elektrische Wärmepumpe, sondern heizen mit Erdgas – das wird nicht zum Stromverbrauch gezählt, ist aber sicherlich Teil der gesamten Energiebilanz.

Betrachtet man die Gesamtzahl, so entfallen 42 Prozent des Energieverbrauchs in US-Haushalten auf die Raumheizung, während die Klimatisierung nur 9 Prozent ausmacht. Ich will Klimaanlagen hier nicht völlig aus der Klimaverantwortung entlassen. Es besteht natürlich ein Unterschied zwischen dem Betrieb einer Klimaanlage (oder anderen, weniger energieintensiver Kühltechnologien), wenn dies aus Gesundheitsgründen erforderlich ist, und dem Betrieb von Anlagen mit maximaler Leistung, weil man es einfach gerne kühl hat. Hinzu kommt, dass die Stromversorger ihre Netze anpassen müssen, um dem Ansturm der vielen womöglich bald ans Netz gehängten Klimaanlagen zu entsprechen. Doch klar ist auch: Die Welt verändert sich und die Temperaturen steigen. Dass wir eine Technik haben, die uns schützt, ist von großer Bedeutung. Auf die Gesamtbilanz kommt es an.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

