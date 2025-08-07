Trotz Krise: Sonos erhöht Preise wegen neuer US-Zölle auf Importe aus Asien

Sonos reagiert mit Preiserhöhungen auf kürzlich von der US-Regierung eingeführte Zölle in Höhe von 19 respektive 20 Prozent auf Importe aus Malaysia und Vietnam, wie das Unternehmen in einer Analystenkonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen mitteilte. In diesen Ländern produziert Sonos derzeit seine Geräte.

Anzeige Anzeige

Umfang der Preiserhöhungen noch unklar

Welche Produkte genau von den Preiserhöhungen betroffen sein werden, ließ CEO Tom Conrad zunächst offen. Der Manager, der erst kürzlich seine Interimsfunktion abgelegt hatte und nun dauerhaft die Führung des Unternehmens übernommen hat, erklärte, dass Sonos bereits versucht habe, die zusätzlichen Kosten mit Auftragsherstellern und Vertriebspartnern zu teilen.

Ob das gelingt, ist aber noch unklar. Die angekündigten Preiserhöhungen kommen zur Unzeit und könnten das Comeback des Unternehmens erschweren, das 2024 nach der Einführung einer fehlerhaften wie unbeliebten App ein turbulentes Jahr erlebte.

Anzeige Anzeige

Immerhin: Geschäftszahlen übertreffen Erwartungen

Trotz der Schwierigkeiten zeigen die aktuellen Zahlen von Sonos immerhin wieder eine positive Entwicklung. Im dritten Quartal 2025 (bis 28. Juni) erzielte die Firma einen Umsatz von 344,8 Millionen US-Dollar und übertraf damit sogar die Analystenprognose von 325 Millionen US-Dollar. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse stieg die Sonos-Aktie im späten Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent.

Seit der Einführung der 1000 Euro teuren Soundbar Arc Ultra und des Subwoofers Sub 4 Ende 2024 hat Sonos allerdings keine neuen Produkte für Endkunden mehr auf den Markt gebracht. Eine für 2025 geplante TV-Streaming-Box mit dem Codenamen „Pinewood“ im Stil der Apple-TV-Multimediabox wurde laut einem Bericht von The Verge gestoppt. Diese Entscheidung spiegelt die strategische Neuausrichtung wider, sich vorerst stärker auf das Kerngeschäft mit bestehenden WLAN-Lautsprechern zu konzentrieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema