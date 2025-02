Tausende Kleinanleger verlieren mit Investition in den Trump-Coin – aber der Präsident gewinnt. (Foto: Sir. David/Shutterstock)

Am 17. Januar 2025 – drei Tage vor seinem offiziellen Amtsantritt – hatte Donald Trump überraschend einen eigenen Memecoin an den Start gebracht. Der Trump-Coin legte innerhalb weniger Stunden um über 1.000 Prozent zu und schaffte es aus dem Stand in die Top-20 der wertvollsten Kryptowährungen.

Trump-Coin im Wert massiv eingebrochen

Zwei Tage nach dem Start erreichte der Memecoin mit 75 US-Dollar sein Allzeithoch. Seitdem geht es nur noch bergab – und zwar kräftig. Nach gut drei Wochen ist der Token unter die Marke von 16 Dollar (Stand: 11. Februar 2025) gerutscht. Der Marktwert brach von über 13 auf nur noch rund drei Milliarden Dollar ein.

Wie eine von der New York Times beauftragte Chainanalysis-Untersuchung zeigt, fuhren Kleinanleger:innen immense Verluste ein. Über 800.000 Kryptowallets haben demnach Miese gemacht, deren Volumen sich auf insgesamt zwei Milliarden Dollar beläuft.

Trump-Organisation macht kräftig Gewinne

Es gibt freilich auch Gewinner:innen des rasanten Auf und Abs beim Trump-Coin. Dazu gehören US-Präsident Trump und mit dessen Familie und Organisationen verbundene Firmen, denen 80 Prozent an dem Token gehören sollen. Laut Fortune haben diese rund 100 Millionen Dollar an Transaktionsgebühren kassiert. Allerdings soll der Großteil dieser Einnahmen noch nicht ausgezahlt worden sein.

Darüber hinaus dürften eine Reihe von Investor:innen mit einem guten Riecher und schneller Reaktionsfähigkeit Kasse gemacht haben. Wer früh genug eingestiegen ist und rechtzeitig verkauft hat, konnte ein Vielfaches seiner Investitionen einstreichen.

Profitierten Insider:innen vom Token-Launch?

Allerdings wird auch befürchtet, dass es zu Insider:innen-Handel gekommen sein könnte. So soll eine unbekannte Person kurz nach dem Launch des Coins sechs Millionen Token zu einem Preis von nur 18 Cent gekauft haben.

Zwei Tage später wurden die Trump-Coins von der Wallet dieser Person verkauft. Unter dem Strich soll laut der Analyse ein Gewinn von 109 Millionen Dollar gestanden haben.

Memecoin noch immer 3 Milliarden Dollar wert

Die Trump-Organisationen könnten mit einem groß angelegten Verkauf ihrer Anteile an dem Memecoin ebenfalls noch immer Milliarden machen – was wiederum den Wert des Coins wohl weiter einbrechen lassen würde. Ganz abgesehen davon, dass Trump potenziell seine Präsidentschaft mit Geschäftsinteressen vermischt.

Sowohl Timing als auch Besitzstruktur des Trump-Coins haben Ethikexpert:innen als hochproblematisch bezeichnet. Ach ja, und Melania Trump kam nur zwei Tage nach ihrem Mann mit einem eigenen Memecoin um die Ecke. Dessen Wert ist von einst zwei Milliarden auf nur mehr 650 Millionen Dollar eingebrochen.

