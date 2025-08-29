„Trump Corruption Coin“: Kaliforniens Gouverneur kündigt eigenen Memecoin an

Es scheint als hätten die US-Demokrat:innen endlich ein Mittel gefunden, um Präsident Donald Trump im Ringen um öffentliche Aufmerksamkeit die Stirn zu bieten. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom setzt dabei ebenfalls auf einfache Botschaften in Großbuchstaben und die Überhöhung der eigenen Person.

Anzeige Anzeige

„Amerikas beliebtester Gouverneur“ trollt Trump

So bietet „Amerikas beliebtester Gouverneur“ in seinem Online-Shop Kappen an, auf denen zu lesen ist, dass Newsom mit allem Recht gehabt habe. Neben einer 100-Dollar-Bibel (ausverkauft) gibt es auch ein T-Shirt, das Newsom als den „Auserwählten“ zeigt. Bald könnte es in dem Shop auch einen Memecoin zu kaufen geben.

Das zumindest kündigte Trumps Gegenspieler in einer Folge des Podcasts Pivot an. Details dazu gibt es noch nicht. Einen Namen hat sich Newsom aber schon ausgedacht: „Trump Corruption Coin“.

Anzeige Anzeige

Kritik an Memecoins der Präsidentenfamilie

Allerdings wäre das eine Abkehr von Trump-Trollerei, wie Gizmodo anmerkt. Denn in der typischen selbstbezogenen Trump-Manier hätte der kalifornische Gouverneur den Memecoin nach sich selbst benennen müssen. So hatte Donald Trump einen Coin schlicht Trump genannt. Ein von der First Lady herausgegebener Coin hieß Melania.

Bei dem Memecoin dürfte es aber Newsom eher darum gehen, noch einmal deutlich auf die bisher für einen US-Präsidenten einmalige Aktion hinzuweisen. Denn den Memecoin hatte Trump Mitte Januar 2025 nur wenige Tage vor seiner Vereidigung zum US-Präsidenten angekündigt. Und das, obwohl aktive Politiker:innen in solch hohen Positionen eigentlich nicht finanziell von ihrem Namen und dem Posten profitieren sollten

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Absturz der Memecoins von Trump und Melania

Nur einen Tag nach dem Start war der Trump-Memecoin schon 15 Milliarden Dollar wert. Auch der wenig später gestartete Coin von Melania Trump war kurzfristig einige Milliarden wert. Ziel sei es gewesen, so Kritiker:innen, schnell viel nicht zu versteuerndes Geld zu verdienen.

7 Bilder ansehen Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage Quelle: SFIO CRACHO / Shutterstock

Investor:innen dürften viel Geld verloren haben. Denn der Trump-Coin ist aktuell nur noch rund 1,6 Milliarden Dollar wert, der Melania-Coin sogar nur noch 170 Millionen Dollar. Insgesamt steht bei beiden ein Minus von 89 beziehungsweise 98 Prozent gegenüber dem Allzeithoch zu Buche.

Mehr zu diesem Thema