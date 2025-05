Trump-Dinner: So verlief der Abend beim US-Präsidenten für die Memecoin-Käufer

Der Trump-Memecoin den US-Präsident Donald Trump kurz vor seiner Amtseinführung gelauncht hat, brachte einigen – darunter den Trumps – sehr viel Geld ein. Hunderttausende Kleinanleger:innen haben mit ihrer Investition aber Geld verloren.

Dinner-Einladung für Trump-Memecoin-Halter

Um den seit dem Allzeithoch Mitte Januar 2025 um über 80 Prozent eingebrochenen Kurs auf die Beine zu bringen, wurde den 220 aktivsten Halter:innen des Tokens die Teilnahme an einem Dinner mit Trump versprochen – mit wenig Erfolg. Immerhin hat das Dinner jetzt stattgefunden.

Wer sich für seine teils millionenschwere Investition allerdings ein rauschendes Fest mit gutem Essen und einem aufmerksamen Gastgeber – oder zumindest ein paar gewichtige Worte zur US-Kryptopolitik – erwartet hatte, wurde enttäuscht. Wired hat unter Berufung auf die Angaben einer Handvoll Anwesender ein Protokoll des Abends aufgestellt.

US-Präsident tanzt auf der Bühne zu Y.M.C.A.

Demnach erreichte Trump den Veranstaltungsort, einen Golfclub in der Nähe der US-Hauptstadt Washington D.C., per Hubschrauber. Auf der Bühne angekommen, begrüßte er die Teilnehmer:innen mit einem Tänzchen – zu den Klängen von Y.M.C.A. von The Village People.

Es folgte eine 25-minütige typische Trump-Rede, in der er wohl nur an einem Punkt auf das Thema Kryptowährungen einging. Und zwar ungefähr so: Das „ganze Krypto-Ding“ könnte wirklich was Besonderes sein, wer wisse das schon.

Mit Edelsteinen besetzte goldene Uhren

Immerhin nutzten die Kryptofans das Event als eine Art Netzwerktreffen und plauderten untereinander über Anlagestrategien. Die vier größten Trump-Memecoin-Halter:innen sowie zwei per Los bestimmte Anwesende erhielten außerdem mit Edelsteinen besetzte goldene Trump-Uhren.

Diese wurden allerdings, wie einer der Teilnehmenden kritisch anmerkte, nicht von Trump persönlich überreicht. Wie der US-Präsident überhaupt nach seiner Rede in ein Golfcar gestiegen und zum Hubschrauber gefahren worden sein soll.

Dinner-Teilnehmer kritisieren das Essen

Ebenfalls kaum ein gutes Haar ließ manche:r Anwesende an dem Essen, das serviert wurde. „Es war das schlechteste Essen, das ich jemals in einem Trump-Golfclub gegessen habe“. Genießbar seien lediglich Brot und Butter gewesen.

Auf dem Speiseplan standen gebratener Heilbutt, ein Filet Mignon sowie eine Karotten-Zucchini-Mischung mit Kartoffelpüree. Ein per X geteiltes Foto zeigt das für ein Galadinner doch eher traurige Häuflein Essen. Er sei davon nicht einmal satt geworden, klagte ein Teilnehmer.

Insbesondere die Kritik an dem Essen sorgte derweil auf Social Media für Belustigung. Schließlich, so einige Witzbolde, hätte man bei einem Abendessen mit dem US-Präsidenten auch mit einer Handvoll Burger rechnen müssen.

