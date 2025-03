Bitcoin und Co: Kryptomarkt mit Kursexplosion nach Trump-Ankündigung. (Foto: Parilov/Shutterstock)

Der Kryptomarkt kämpft seit Wochen gegen sinkende Kurse. Allein mit dem Bitcoin ging es seit dem Erreichen des aktuellen Allzeithochs von rund 109.000 US-Dollar am 20. Januar 2025 um mehr als ein Viertel bergab.

Anzeige Anzeige

Bitcoin rutscht Ende Februar unter 80.000 Dollar

Am 28. Februar 2025 rutschte der Kurs der größten Kryptowährung der Welt unter die Marke von 80.000 Dollar. In seinem Sog riss Bitcoin auch die meisten anderen digitalen Währungen mit nach unten.

Als Auslöser der Kryptokrise gilt ausgerechnet US-Präsident Trump, dessen Wahl den Markt zuvor heftig beflügelt hatten. Die Branche hatte sich eine kryptofreundlichere Politik erwartet, etwa einen Abbau der Regulierungen.

Anzeige Anzeige

Sorge vor hohen Zinsen drückt die Stimmung

Stattdessen heizte Trump mit seinen ersten Ankündigungen die Sorge vor steigenden Preisen und damit einer potenziellen Pause bei den Zinssenkungen an. Hohe Zinsen drücken insbesondere bei Tech-Aktien und auf dem Kryptomarkt auf die Stimmung.

Trump hat aber offenbar auch die Möglichkeit, mit nur einer Ankündigung die Laune der Kryptoinvestor:innen massiv zu heben. Am Sonntag, dem 2. März 2025, kennen die Kurse von Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen nur eine Richtung: nach oben.

Anzeige Anzeige

Trump kündigt Kryptoreserve an – Bitcoin nicht dabei

Was ist passiert? Trump ließ über sein Netzwerk Truth Social wissen, dass die USA eine strategische Kryptoreserve einrichten werden. Über einen solchen Schritt war zuvor schon spekuliert worden.

Die Reserve soll statt Bitcoin und ETH die folgenden drei Kryptowährungen umfassen: XRP (Ripple), Solana und Cardano (ADA). Diese drei Coins sprangen entsprechend am stärksten nach oben.

Anzeige Anzeige

XRP, Solana und Cardano dick im Plus

Am Sonntagabend (MEZ) notiert etwa XRP fast 40 Prozent im Plus, Solana konnte um fast 25 Prozent zulegen. Cardano macht laut Coinmarketcap zwischenzeitlich sogar einen Sprung von über 70 Prozent.

5 Bilder ansehen 5 Irrtümer über finanzielle Freiheit Quelle: Shutterstock/Cilinskas

Obwohl nicht in der US-Reserve enthalten, sind auch Bitcoin und Ethereum (ETH) zweistellig im Plus. Bitcoin etwa kratzt kurzzeitig an der Marke von 95.000 Dollar.

Launch oder Volumen der Kryptoreserve unbekannt

Zu einem möglichen Starttermin, einem Zeitrahmen oder dem Volumen der Kryptoreserve hat Trump übrigens noch nichts gesagt. Der US-Präsident wiederholte lediglich seine Ankündigung aus dem Wahlkampf, dass er die USA zur Kryptohauptstadt der Welt machen wolle.

Mehr zu diesem Thema