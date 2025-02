Nachdem Donald Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von Facebook, Twitter und Youtube gesperrt worden war, gründete der damalige Ex-US-Präsident sein eigenes soziales Netzwerk. Truth Social macht seitdem hohe Verluste und nimmt vergleichsweise wenig ein.

Truth Social verliert 400 Millionen

An der Börse ist der Mutterkonzern Trump Media & Technology Group (TMTG) aber aktuell rund 6,6 Milliarden Dollar wert (Stand: Mitte Februar 2025). Für 2024 meldete Truth Social via TMTG einmal mehr riesige Verluste – was das Unternehmen aber nicht daran hindert, große Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Wie TMTG mitteilt, schrumpfte der Umsatz im Jahr 2024 um zwölf Prozent auf 3,6 Millionen Dollar. Den Gesamtverlust gab das Unternehmen mit 400,9 Millionen Dollar an. Das Minus sei zumindest zum Teil auf eine Vereinbarung zur Umsatzbeteiligung mit einem nicht näher genannten Werbepartner zurückzuführen.

Wie viele Nutzer hat Truth Social wirklich?

Nicht genannt wurden einmal mehr keine Zahlen zur Nutzung. TMTG erklärte das laut AP mit einer „frühen Entwicklungsphase“. Tatsächlich dürften aber vergleichsweise geringe Nutzungszahlen Grund für die öffentliche Zurückhaltung sein.

So hat Donald Trump auf Truth Social 8,93 Millionen Follower:innen, auf X dagegen über 100 Millionen. Der Webanalysefirma Similar Web zufolge haben sich die Nutzer:innen und Besucher:innenzahlen aber gegenüber 2024 nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten deutlich erhöht.

Allein im Januar 2025 sollen demnach rund 18,9 Millionen Menschen Truth Social besucht haben, ein Plus von fast 40 Prozent gegenüber Dezember 2024. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer:innen dürfte sich aber auf einige wenige Millionen belaufen.

Trump-Netzwerk will viele Millionen investieren

Weitaus spannender also die Umsatz- und Verlustzahlen ist derweil eine andere Zahl – nämlich die verfügbaren Barmittel. Die explodierten nämlich im Laufe des Jahres 2024 von 2,6 Millionen auf 776,8 Millionen Dollar. Damit sieht sich TMTG „gut für die Zukunft aufgestellt“, wie es heißt.

Mit dem Geld soll der in Entwicklung befindliche Videostreamingdienst Truth Plus weiter vorangetrieben werden. Ebenso wie der Fintech-Arm Truth-Fi. Zudem behält sich TMTG vor, Firmen oder Dienste aufzukaufen, um weitere Märkte zu erschließen.

