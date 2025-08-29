MAGA: US-Republikaner versuchen, gegen Wikipedia vorzugehen

Make Wikipedia manipulationsfrei again: Ein US-Ausschuss nimmt sich die Online-Enzyklopädie vor. (Foto: g0d4ather/Shutterstock)

Wissen ist Macht – weshalb rechts-orientierte Parteien und Regierungen ihm immer wieder den Kampf ansagen. Im Fall der US-Regierung wurden bereits Bücher verboten, Museen geschlossen, Fernsehsendern die finanzielle Unterstützung gestrichen.

Anzeige Anzeige

Sind Tech-Milliardäre involviert, die als Gatekeeper ihrer Plattformen großen Einfluss auf die Social-Media-Landschaft haben, können sogar ganze Plattformen übernommen (Twitter/X), selbst gegründet (Truth Social) oder insofern beeinflusst werden, dass Faktenchecks und Moderation zugunsten von Hass, Hetze und Falschinformation abgeschafft werden (Facebook).

Zwei republikanische US-Politiker:innen, die Teil von Präsident Trumps Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform sind, haben sich jetzt eine Informationsquelle vorgenommen, die Open Source und dezentralisiert bislang unabhängig agiert: Wikipedia. Damit steht nun die Online-Enzyklopädie im Kreuzfeuer der MAGA-Bewegung.

Anzeige Anzeige

„Wikipedia zu Propagandazwecken manipuliert“

Wie der Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform in einer Pressemitteilung vom 27. August 2025 erklärt, werden Maßnahmen eingeleitet, um angebliche „Manipulationsversuchen bei Informationen auf Wikipedia“ zu untersuchen. Dazu haben sich die Republikaner:innen James Comer und Nancy Mace in einem Brief an die Wikimedia Foundation gerichtet und diese um interne Dokumente gebeten.

„Mehrere Studien und Berichte haben Versuche aufgezeigt, Informationen auf der Wikipedia-Plattform für Propagandazwecke zu manipulieren, die sich an westliche Zielgruppen richtet“, begründen die Politiker:innen ihr Anliegen. Es gebe „organisierte Versuche, die öffentliche Meinung in den USA zu wichtigen und sensiblen Themen durch Manipulation von Wikipedia-Artikeln zu beeinflussen“, schreiben sie in ihrer Pressemitteilung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Feindselige Akteure am Werk – auch mit Israel-Kritik

Ist nach der „Lügenpresse“ mit ihren „alternativen Fakten“ nun also auch Wikipedia geflutet von Informationen, die die Trump-Regierung als falsch betiteln würde? Sind, wie die Politiker:innen erklären, „nationalstaatlich-feindliche Akteure“ an Werk, die die Wikipedia-Community unterwandern und das US-Volk manipulieren?

Laut der Pressemitteilung ist der Ausschuss dabei nicht nur um Stimmungsmache gegen die US-Regierung besorgt. Auch „Bemühungen, antisemitische und antiisraelische Informationen in Wikipedia-Artikeln zu Konflikten mit dem Staat Israel zu verbreiten“, seien ein Grund für die Untersuchungen.

Anzeige Anzeige

Trumps Feindbild-Strategie greift nach Wikipedia

„Ja, wenn Menschen online schlechte Dinge über Israel schreiben, muss das natürlich aufhören“, kommentiert etwa Gizmodo die mindestens fragwürdigen Begründungen der MAGA-Akteur:innen. Insgesamt passt die Strategie natürlich bestens in die Politik des US-Präsidenten.

Während andere autoritäre Regimes etwa das Internet zensieren und ihren Bürger:innen schlicht den Zugriff auf unerwünschte Inhalte sperren, sind unter Trump generell andere Schuld. Böse Akteure müssen davon abgehalten werden, den US-Bürger:innen zu schaden, genauso wie Kriminelle abgeschoben werden müssen, um das Land sicherer zu machen.

Müssen im Fall von Wikipedia ähnlich wenige Beweise reichen wie in anderen Fällen, in denen die Trump-Regierung Schuldige zu kennen glaubt? Etwa im Fall angeblich reihenweise krimineller Einwander:innen, die die Trump-Regierung in großem Maßstab ausweist oder in eigens errichtete Gefängnisse steckt. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir herausfinden, was der Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform eigentlich plant, wenn es Wikipedia für manipuliert befindet. Bis jetzt gibt es dazu keine Angaben.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Wikipedia