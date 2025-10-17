Uber-Fahrer können jetzt Geld dazuverdienen, indem sie KI-Daten sammeln

Uber will seine Plattform durch neue Funktionen erweitern. Wie The Verge berichtet, plant das Unternehmen unter anderem, zur zentralen Anlaufstelle für flexibles Arbeiten zu werden – und bietet seinen Fahrer:innen jetzt die Möglichkeit, ihre Einnahmen durch kleine Aufgaben aufzubessern.

Bisher war Uber vor allem als Vermittlungsplattform für Fahrten bekannt. Während anfangs hauptsächlich Personen von A nach B befördert wurden, kamen im Laufe der Jahre neue Dienstleistungen hinzu. Seit 2014 werden über Uber Eats auch Essensbestellungen ausgeliefert. Jetzt will das Unternehmen noch einen Schritt weitergehen – und könnte mit seinen Plänen sogar Wettbewerber wie Scale AI oder Amazon Mechanical Turks herausfordern.

Künftig sollen Fahrer:innen nämlich die Möglichkeit haben, sogenannte „Mikroaufgaben“ zu übernehmen und dadurch ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Ziel ist es, große Datenmengen zu sammeln und zu annotieren, um diese für das Training der eigenen KI-Modelle verwenden zu können. Durch zusätzliche Jobangebote wie diese will Uber zur zentralen App für flexibles Arbeiten werden.

Die Aufgaben variieren: So können Fahrer:innen beispielsweise Speisekarten in fremden Sprachen hochladen – eine naheliegende Tätigkeit für alle, die ohnehin Uber-Eats-Bestellungen ausliefern. Pro Menü winkt ein Zusatzverdienst von bis zu einem Dollar. Weitere Beispiele sind Fotos von parkenden Autos oder Audioaufnahmen in der eigenen Muttersprache. Das Pilotprojekt ist zunächst auf die USA beschränkt, passt aber in die übergeordnete KI-Strategie des Unternehmens. Während Uber bislang externe Dienstleister für das Training seiner Modelle beauftragte, will das Unternehmen nach der Übernahme des belgischen KI-Startups Segments.ai offenbar eigene Kapazitäten aufbauen.

Uber kündigt Verbesserungen für Fahrer:innen an

Neben dem neuen Pilotprojekt plant Uber auch verschiedene Optimierungen der App. So sollen Fahrer:innen künftig verbesserte Angebotskarten erhalten, die ihnen mehr Zeit und Informationen bieten, bevor sie eine Fahrt annehmen oder ablehnen. Während der Fahrt sollen klarere Abhol- und Zustelldetails die Arbeit erleichtern. Zudem hat Uber eine neue „Heatmap” eingeführt, die stärker nachgefragte Gebiete transparenter darstellt. Auch bei Verspätungen sollen Fahrer:innen künftig finanziell besser abgesichert sein, beispielsweise wenn sie lange auf Fahrgäste warten oder im Stau stehen.

Darüber hinaus soll der Prozess rund um App-Deaktivierungen transparenter werden. Bislang konnten Fahrgäste Beschwerden einreichen, die in manchen Fällen zur Sperrung des Kontos der Fahrer:innen führten – auch dann, wenn die Beschwerde unbegründet war. Viele Fahrer:innen kritisierten die langwierigen Verfahren, bis eine Sperrung aufgehoben wurde. Künftig können sie ihre Sichtweise direkt einbringen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Wer als Fahrgast bewusst eine falsche Beschwerde einreicht, riskiert ebenfalls eine Sperre seines Kontos.

Mehr Sicherheit für weibliche Nutzerinnen

Auch hinsichtlich der Sicherheit hat Uber Neuerungen angekündigt. So können Fahrgäste in den USA schon seit Juli 2024 bei der Buchung angeben, dass sie nur von Fahrerinnen befördert werden möchten. Umgekehrt können auch Fahrerinnen angeben, ausschließlich weibliche Fahrgäste zu befördern. Dadurch sollen Fahrten für beide Seiten sicherer werden. Laut Uber wurde diese Funktion in den teilnehmenden Städten schon über 100 Millionen Mal genutzt. Ein Viertel aller Uber-Fahrerinnen aktiviert sie wöchentlich und mehr als die Hälfte nutzt sie bei über 90 Prozent ihrer Fahrten. Jetzt soll die Funktion auf weitere US-Städte ausgeweitet werden.