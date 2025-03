Ubisoft gibt wichtige Marken ab und beteiligt Tencent: Wie es künftig mit Assassin’s Creed und Co. weitergeht

Für Ubisoft waren die vergangenen Jahre von diversen Fehlschlägen geprägt. „AAAA-Spiele“ wie Skull and Bones scheiterten bei Kritiker:innen und Spieler:innen, Star Wars: Outlaws konnte seinen Vorteil durch die dahinterstehende Marke nicht ausspielen und neue Shooter-Ideen wie in XDefiant schafften es nicht, sich langfristig zu halten. Diese Krise führte zunächst zu Übernahmegerüchten. Doch wie sich jetzt herausstellt, verfolgt Ubisoft einen anderen Plan.

Ubisoft gibt wichtige Marken ab – Tencent investiert

Wie der französische Spielepublisher in einem Statement bekannt gegeben hat, wird eine Tochtergesellschaft künftig die wichtigsten Ubisoft-Marken unter sich vereinen. Genauer gesagt bekommt die neu gegründete Gesellschaft Assassin’s Creed, Far Cry und Tom Clancy’s Rainbow Six. Andere Ubisoft-Marken wie Tom Clancy’s The Division oder Ghost Recon sollen parallel von Ubisoft selbst weitergeführt werden. Vermutlich gilt das auch für andere Ubisoft-Titel, auch wenn diese nicht genauer in der Ankündigung benannt werden.

Die neue Tochtergesellschaft hat auch schon einen großen Investor. Das chinesische Unternehmen, das unter anderem Anteile an Epic Games hält und Riot Games 2011 aufgekauft hat, investiert 1,16 Milliarden Euro. Dafür bekommt Tencent einen Anteil von 25 Prozent. Insgesamt wird die Tochtergesellschaft damit auf einen Wert von mehr als vier Milliarden Euro geschätzt. Den Rest der Tochtergesellschaft hält Ubisoft selbst.

Die Tochtergesellschaft darf die drei Marken nach eigenem Ermessen nutzen und neue Spiele entwickeln. Teil des Unternehmens sind deshalb auch Entwicklerstudios wie Ubisoft Montreal, Quebec und Sofia. Ubisoft profitiert von den neuen Spielen durch Lizenzgebühren. Wie hoch diese ausfallen, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot sagt dazu: „Mit der Erschaffung einer dedizierten Tochtergesellschaft, die die Entwicklung von drei unserer größten Marken vorantreibt und Tencent als Minderheitspartner kristallisieren wir den Wert unserer Assets heraus, stärken die Bilanzen und erschaffen die besten Konditionen für die langfristige Entwicklung und den Erfolg dieser Marken.“ Aktuell gehen die beiden Unternehmen davon aus, dass der Abschluss des Deals und der Start der neuen Gesellschaft noch vor Ende des Jahres vonstattengehen werden.

