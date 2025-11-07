Über 1.000 Vorhersagen ohne falschen Alarm: Dieses Startup will Satelliten-Kollisionen im Erdorbit verhindern

Für Satelliten sind Kollisionen mit Weltraumschrott und anderen Satelliten ein großes Problem. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n

Der Orbit der Erde wird immer voller. Allein Unternehmen wie Starlink haben schon 10.000 Satelliten ins Weltall geschickt. Hinzu kommt ein wachsender Gürtel aus Weltraumschrott, der ebenfalls um unsere Erde kreist – und sich nicht so einfach beseitigen lässt. Dementsprechend ist es wichtig, neue Satelliten in diesem Durcheinander zu schützen. Kollisionen mit anderen Satelliten und Weltraumschrott können sonst zu gravierenden Schäden führen.

Anzeige Anzeige

Kollisionen im All: So sagt das Startup mögliche Zusammenstöße voraus

Das italienische Startup Ecosmic hat sich dieser Aufgabe gestellt und einen eigenen Algorithmus entwickelt, der die Kollisionen im Erdorbit voraussagen soll. Nach zwei Jahren der Entwicklung haben sie jetzt ein Paper veröffentlicht, in dem sie die Performance ihrer Lösung festhalten. Diese trägt den Namen SAFE (System to Avoid Fatal Events) und soll sich besser als bekannte Lösungen schlagen.

Im Laufe der Tests haben die SAFE-Entwickler:innen über 1.000 reale Zusammenstöße vorhergesagt. In allen Fällen sollen die Vorhersagen deutlich früher und präziser ausgefallen sein, als bei Space-Tracker. Dabei handelt es sich um das System der US-Regierung, das schon seit den 1950ern im Einsatz ist und sich primär auf Daten von Teleskopen und Radaren verlässt, die Objekte im All verfolgen. Laut Ecosmis ist das System aber mit der immer weiter ansteigenden Zahl von Objekten überfordert.

Anzeige Anzeige

SAFE hingegen soll Daten von aktiven und passiven Radaren, Teleskopen sowie anderen öffentlich verfügbaren Quellen zusammenführen und über einen Algorithmus die Chancen auf einen Zusammenstoß berechnen. Während Space-Track laut Ecosmic im Testzeitraum 268 falsche Alarme verursachte, blieben diese bei SAFE aus. Zudem soll die Plattform in 75 Prozent der Fälle mehr als 24 Stunden vor einem Zusammenstoß Alarm geschlagen haben. Bei Space-Track waren es 68 Prozent. Laut Ecosmis würde ihr System Verantwortlichen im Schnitt zwölf Stunden zusätzlich geben, um auf mögliche Kollisionen zu reagieren.

In den kommenden Monaten will das Startup sein System weiter optimieren. Zu den geplanten Features gehört etwa eine Bahnbestimmung für Objekte im Erdorbit sowie optimierte Manövervorschläge für Satellitenbetreiber:innen. Im Fall einer möglichen Kollision könnten sie diese Vorschläge nutzen, um anderen Satelliten oder Weltraumschrott möglichst effizient auszuweichen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So sieht die Erde aus dem Weltall aus