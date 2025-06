Über 1.000 KI-Programme statt Menschen: Amazon-CEO droht Mitarbeitern mit Stellenabbau

In einem Team-Memo erklärte Amazon-CEO Andy Jassy am Dienstag, dass das Unternehmen intern stärker auf generative KI-Programme setzen werde. Amazon arbeite an über tausend Programmen oder habe die Implementierung bereits abgeschlossen. Dies werde kurzfristig zu einer Reduzierung der Mitarbeiterzahlen führen.

Jassy droht mit Verlust von Arbeitsplätzen durch KI

„Mit der Einführung von mehr generativer KI und Agenten wird sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern“, erklärte er. „Wir werden weniger Mitarbeiter für einige der heute ausgeübten Tätigkeiten benötigen und mehr Mitarbeiter für andere Arten von Aufgaben.“

Es sei schwer vorherzusagen, wie sich dies langfristig auswirkt, aber in den nächsten Jahren erwarte Jassy, dass dies die gesamte Unternehmensbelegschaft reduzieren wird, da Amazon durch den umfassenden KI-Einsatz hohe Effizienzgewinne erzielen werde.

Um dem drohenden Verlust von Arbeitsplätzen durch KI zu entgehen, empfahl Jassy den Mitarbeitern, neue Fähigkeiten zu erlernen, Workshops zu besuchen und mit KI zu experimentieren.

Mit generativer KI als der nächsten großen Technologie seien diejenigen, die lernen, sie zu nutzen, „gut positioniert, um großen Einfluss zu haben und das Unternehmen neu zu erfinden“.

Büropflicht provoziert freiwillige Abgänge

Jassy erwähnte keine unmittelbaren Stellenstreichungen. Amazons neue Büropflicht könnte jedoch ohnehin durch freiwillige Abgänge zu einer Reduzierung der Mitarbeiterzahlen führen.

Der Amazon-Chef ist ein prominenter Verfechter der Ansicht, dass die Zeiten des Nicht-Pendelns während der Pandemie vorbei sind. Nahezu alle Amazon-Mitarbeiter müssen jetzt fünf Tage die Woche im Büro sein.

Auswertungen zeigen, dass lediglich zehn Prozent der Belegschaft damit zufrieden sind.

