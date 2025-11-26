Anzeige
Über 100.000 Euro Gehalt: Diese IT-Jobs zahlen sich aus

Berufserfahrung bleibt in Deutschland auch weiterhin ein zentraler Faktor für höhere Gehälter. Während die meisten Berufsgruppen stagnieren, können IT-Spezialist:innen über 100.000 Euro pro Jahr verdienen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Diese IT-Jobs sind besonders gut bezahlt. (Foto: Edita Paulauskiene/ Shutterstock)

Während einige US-Manager:innen der Meinung sind, dass fachliche Kenntnisse in Zukunft an Relevanz verlieren werden, zeichnet die „Gehaltsübersicht 2026“ des Personaldienstleisters Robert Half ein anderes Bild. Insgesamt wurden im Rahmen des Reports 500 Arbeitgeber:innen mit Einstellungsverantwortung befragt. Ihr Urteil: In Deutschland zahlt sich Berufserfahrung nach wie vor aus.

Gehälter in Deutschland stagnieren

Der Arbeitsmarkt erfährt derzeit einen starken Wandel. Während einige Mitarbeiter:innen befürchten, durch neue KI-Technologien ersetzt zu werden, meint der ehemalige Duolingo-Manager Albert Cheng sogar, dass zu viel Berufserfahrung zum Nachteil werden könne. In einer von KI geprägten Welt brauche es stattdessen die Mentalität von Anfänger:innen, die neuen Herausforderungen unvoreingenommen begegnen.

Zumindest finanziell scheint viel berufliche Erfahrung in Deutschland aber noch keinen Nachteil darzustellen: Im Rahmen der Umfrage von Robert Half gaben 67 Prozent der befragten Arbeitgeber:innen an, dass sie Erfahrung bei einer Gehaltsanpassung berücksichtigen. Nur hochspezialisierte Fähigkeiten haben mit 69 Prozent einen noch höheren Einfluss auf die Bezahlung.

Die Mitarbeiter:innen selbst zeigen sich optimistisch: 64 Prozent der Fachkräfte glauben, dass sie im kommenden Jahr ein höheres Gehalt aushandeln können. Dafür wären sie sogar bereit, auf Freiheiten zu verzichten. So gaben 76 Prozent der insgesamt 1.500 befragten Arbeitnehmer:innen an, für ein höheres Gehalt wieder vollständig ins Büro zurückzukehren. Insgesamt stagnieren die Gehälter allerdings.

Laut Philipp Weingart, Managing Director bei Robert Half Deutschland, gibt es dafür mehrere Gründe: „Geopolitische Risiken und ein eingetrübter Wirtschaftsausblick sind die Haupttreiber dafür, dass die Gehälter in ihrer Gesamtheit in diesem Jahr kaum gestiegen sind.“ Unternehmen seien aufgrund der Marktlage eher defensiv, was Gehaltsentwicklungen angeht. Sollten sich die Rahmenbedingungen in den nächsten zwölf Monaten aber ändern, erwartet der Experte entsprechende Nachholeffekte bei den Gehältern.

Diese IT-Expert:innen verdienen besonders gut

Trotz der allgemeinen Stagnation konnten einzelne Berufsgruppen ein Plus verzeichnen. Vor allem im IT-Bereich sind bei entsprechenden Berufserfahrungen und Spezialkenntnissen Jahresgehälter von über 100.000 Euro keine Seltenheit:

  • Interface Developer:innen: 110.000 Euro
  • Software-Architekt:innen: 109.500 Euro
  • IT-Consultants: 106.750 Euro
  • IT-Projektmanager:innen: 106.750 Euro
  • Cloud Consultants: 106.750 Euro
  • SAP-Berater:innen: 104.250 Euro
  • ERP-Berater:innen: 101.250 Euro

Zu den Kompetenzen, für die Unternehmen höhere Gehälter zahlen, zählen unter anderem Kenntnisse in den Bereichen Cybersecurity, Machine Learning und Cloud-Technologien. Im öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen sowie bei Banken und Versicherungen wird aktuell besonders stark nach passenden Fachkräften gesucht.

KI wird den Arbeitsmarkt weiter verändern

Auch im KI-Bereich lassen sich schon erste Gehaltstrends ablesen. Die Zahl der Jobangebote in diesem Bereich nimmt stetig zu. Qualifizierte Spezialist:innen verdienen zum Beispiel als Machine Learning Engineer im Schnitt aktuell rund 87.000 Euro pro Jahr, KI-Entwickler:innen 92.000 Euro.

„Die Gehaltsbänder in der IT sind am Beginn einer Neugewichtung. Wir sehen, dass neue Technologien wie Künstliche Intelligenz erste Jobprofile mit ersten validierbaren Gehaltsbereichen erzeugen und dass Experten für bestimmte Anwendungsanbieter weiter an Bedeutung zunehmen. Ungebrochen ist folglich die Nachfrage nach IT-Beratung, in diesen Bereichen werden 2026 überdurchschnittliche Gehälter bezahlt“, so Guido Sieber, Managing Director Tech bei Robert Half.

MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Gehalt
