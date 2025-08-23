Anzeige
Über die Hälfte der Deutschen möchte sich von einer KI zu ihrer Altersvorsorge beraten lassen

Viele Menschen in Deutschland zweifeln an der gesetzlichen Rente. Besonders diejenigen, die noch weiter vom Ruhestand entfernt sich, wünschen sich mehr Transparenz und neue digitale Beratungsformen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Vielen fehlt beim Thema Altersvorsorge der Durchblick. (Foto: fizkes/Shutterstock)

Beim Thema Altersvorsorge sind viele Menschen in Deutschland verunsichert. Vor allem jüngere Generationen glauben nicht, dass die gesetzliche Rente später zum Leben reichen wird. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, wären laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage viele Deutsche für eine KI-Beratung offen. Unter denjenigen, die noch nicht in Rente oder Ruhestand sind, sagten das sogar 53 Prozent der Befragten.

Besonders junge Erwachsene sind verunsichert

Das deutsche Rentensystem steht vor zentralen Herausforderungen: Aufgrund des demografischen Wandels gibt es immer mehr Rentner:innen, aber gleichzeitig weniger Beitragszahler:innen. Und die Unsicherheit nimmt weiter zu: Laut einer vom Gesamtverband der Versicherer in Auftrag gegebenen Civey-Umfrage glauben zwei Drittel (67 Prozent) der Menschen in Deutschland, dass ihre gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichen wird. Besonders groß ist die Skepsis bei jungen Erwachsenen: In dieser Altersgruppe glauben nur 18 Prozent, dass ihre gesetzliche Rente ihre Lebenshaltungskosten später abdecken wird.

Um ihre finanzielle Situation im Alter besser einschätzen zu können, wünschen sich 65 Prozent der Deutschen eine einfache digitale Übersicht über alle Einkünfte im Ruhestand. Das hat eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom ergeben. Unter denjenigen, die noch nicht in Rente oder Ruhestand sind, beträgt der Anteil sogar 77 Prozent. Insgesamt möchten 46 Prozent der Deutschen alles rund um die Altersvorsorge online erledigen können. Unter denjenigen, die noch keine Rente beziehen, sagte das mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten.

Viele wären für eine KI-basierte Beratung offen

Gleichzeitig stehen immer mehr Menschen neuen digitale Beratungsformen offen gegenüber: 42 Prozent der Deutschen würden sich gerne von einer KI auf Grundlage ihrer individuellen Lebenssituation zur Altersvorsorge beraten lassen. Unter denjenigen, die noch keine Pension oder Rente beziehen, ist sogar eine Mehrheit von 53 Prozent dafür offen. Gleichzeitig sagen 45 Prozent der Deutschen und 52 Prozent derer, die noch nicht im Ruhestand sind, dass Produkte zur Altersvorsorge so kompliziert seien, dass sie diese nicht ohne Hilfe digital abschließen könnten.

Was viele nicht wissen: Seit 2023 gibt es mit der Digitalen Rentenübersicht ein kostenloses Online-Portal, das Bürger:innen einen umfassenden Überblick über ihre Altersvorsorge verschaffen soll. Hier werden Informationen aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge gebündelt. Allerdings haben nur 42 Prozent der Deutschen schon von dem Online-Portal gehört. Unter denjenigen ohne Altersbezüge gab die Hälfte (50 Prozent) an, das Angebot bisher nicht zu kennen.

Bürger:innen wünschen sich mehr Transparenz

„Viele Menschen wissen nicht, welche Ansprüche sie im Alter haben. Dabei sind fundierte Entscheidungen über die Vorsorge wichtiger denn je. Digitale Angebote können hier Transparenz schaffen und die individuelle Finanzplanung erleichtern“, kommentiert Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Gerade bei der oft komplexen Altersvorsorge sollten digitale und persönliche Beratung eng verzahnt werden. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, eine Vielzahl relevanter Daten auch unter sich ändernden Lebensumständen auszuwerten und so die Entscheidungsfindung unterstützen.“

