Überholspur oder Abstellgleis? Das ist die neue Strategie der Bahn

Die Deutsche Bahn kommt oft zu spät. Doch das ist nicht das einzige Problem. (Foto: travelview / Shutterstock)

Von einem Neustart bei der Bahnstrategie ist die Rede. Doch was Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) plant, ist sicher noch kein Befreiungsschlag für das in den letzten Jahren so vernachlässigte Verkehrsmittel. Das Vordergründigste, was Schnieder heute verkündete, ist die Top-Personalie, die bereits am Wochenende bekannt geworden war: Evelyn Palla, bisher für die Regionalsparte der Bahn verantwortlich, soll Bahnchef Lutz ablösen und den Verkehrskonzern in die Zukunft führen. Die Südtirolerin war hier zuletzt dem Vernehmen nach recht erfolgreich, konnte zuletzt schwarze Zahlen für den Nahverkehr vermelden und gilt als empathischer und charismatischer als ihr Vorgänger Lutz.

Doch auf sie wartet eine Aufgabe, die buchstäblich von einer Vielzahl an Baustellen geprägt ist. Das Netz ist marode und die Strategie, eine Strecke für Monate komplett stillzulegen, um dann für viele Jahre Ruhe zu haben, wie das im vergangenen Jahr zwischen Mannheim und Frankfurt erstmals ausprobiert wurde, hat sich nicht vollumfänglich bewährt. Dennoch wird es in den nächsten Jahren zahlreiche kleinere und größere Vollsperrungen geben, die den Kund:innen viel Geduld abverlangen werden. Doch erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die Deutsche Bahn wegen fehlender Mittel einige Projekte um Jahre verschieben oder komplett streichen will.

Bahn soll sicherer und sauberer werden

Abgesehen von dem vielerorts in die Jahre gekommenen Streckennetz will das Bundesverkehrsministerium in absehbarer Zeit an drei Stellschrauben drehen. Man plane, so Schnieder, eine „objektiv wie subjektiv verbesserte Sicherheit und Sauberkeit durch einen Mix aus Personal und Technik“ – und das schon ab dem ersten Halbjahr 2026.

Auch soll der DB-Navigator als zentrale App für die Fahrgäste verbessert werden, damit möglichst Fahrplanänderungen ohne Verzögerung an die Fahrgäste weitergeleitet werden. Immerhin hier, so kann man als externe:r Beobachter:in feststellen, hat sich in den letzten Jahren viel zum Positiven gewandelt. Die Fahrgäste wissen oftmals deutlich besser und schneller Bescheid, wenn es zu Komplikationen im Fahrbetrieb kommt – zum Leidwesen derer, die nicht über die App verfügen und oft uninformiert bleiben. Doch auch bei der Ausübung von Fahrgastrechten oder anderen vergleichbaren Workflows ist immer dann reichlich Luft nach oben, wenn der Faktor Mensch hinzukommt oder das Ticket nicht komplett digital erworben wurde.

Ein dritter Bereich betrifft die Sauberkeit und den Komfort in den Zügen des Fernverkehrs und das Angebot im Bordbistro. Hier solle es ebenfalls im kommenden Jahr spürbare Verbesserungen für Fahrgäste geben, erklärt der Minister.

Pünktlichkeit als entscheidender Faktor

Doch alles steht und fällt mit dem Fahrplanablauf – genauer der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und an diesem zentralen Element, an dem die Fahrgäste die Bahn messen, tut sich hingegen eher statistisch etwas. In den letzten Tagen wurde einmal mehr über den altbekannten Sachverhalt diskutiert, dass aus dem Betrieb genommene Züge statistisch keine Verspätung erzeugen und die Bahn daher gerne die Zahlen dahingehend optimiert.

Auch Verkehrsminister Schnieder wirkt diesbezüglich eher desillusioniert, wenn er verkündet, dass bis Ende 2029 mindestens sieben von zehn der Fernzüge ohne größere Verzögerungen im Netz unterwegs sein sollen. Wir erinnern uns an Planungen von vor fünf Jahren, wonach die Bahn eigentlich drei Viertel der Züge bis 2027 pünktlich ans Ziel bringen wollte. Das sei, so der Minister, nicht annähernd erreichbar. Mittelfristig plane man mit 80 Prozent pünktlichen Zügen, langfristig mit 90 Prozent – wobei diese Begrifflichkeit und der damit verbundene Zeitraum nicht näher erläutert wird. Wie desolat die Lage ist, zeigen hingegen einige aktuelle Zahlen: So war in den ersten sechs Monaten jeder dritte Fernzug unpünktlich, im Juli lag die Quote der pünktlichen Züge an drei Tagen in Folge gar unterhalb der 40-Prozent-Marke.

Lässt sich die Abwärtsspirale aufhalten?

Letztlich kämpfen Evelyn Palla und der gesamte Bahnkonzern aber auf verlorenem Posten, solange die Politik nicht einsieht, dass es für eine Bahnsanierung auf Sparflamme längst zu spät ist. Denn Verkehrsminister haben über mindestens drei Jahrzehnte die Weichen falsch gestellt oder den Zug einfach fahren lassen. Wir sprechen hier nicht von einzelnen Nebenstrecken, sondern vom gesamten Schienennetz, das sträflich vernachlässigt wird und der engen Taktung der unterschiedlichen Parteien nicht mehr gerecht wird.

Den Schienenverkehr als einen hinreichend zuverlässigen, komfortablen und nicht zuletzt bezahlbaren Part im Verkehrsmix zu präsentieren, wird die zentrale Aufgabe der neuen Bahnchefin sein. Gelingt ihr und der Politik dieses Kunststück nicht, stehen allen Beteiligten, die darauf angewiesen sind, noch schwierigere und frustrierendere Zeiten bevor als ohnehin schon. Und je unattraktiver die Bahn als Verkehrsmittel für Endnutzer:innen, Unternehmen und die Industrie wird, umso schwieriger wird es, Einnahmen zu generieren.

