News
Überraschender Auftritt: Deepseek-Forscher warnt vor KI-bedingter Arbeitslosigkeit

Die Regierung in Peking nennt Deepseek gerne als Positivbeispiel, um die technologische Stärke Chinas zu demonstrieren. Laut einem Forscher des Unternehmens könnte KI allerdings auch negative Effekte haben.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Wie viele Menschen werden ihren Job aufgrund von KI verlieren? (Foto: Shutterstock / Stock-Asso)

Das chinesische KI-Startup Deepseek hat 2025 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, trotzdem hält sich die Unternehmensführung mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück. Umso überraschender war daher der Auftritt des Deepseek-Forschers Chen Deli auf der World Internet Conference im chinesischen Wuzhen. Wie Reuters berichtet, warnte er auf der Bühne vor den möglichen gesellschaftlichen Folgen der KI-Entwicklung.

Leistungsstark – und trotzdem günstig

Als Deepseek im Januar sein leistungsstarkes Modell R1 präsentierte, sorgte das Unternehmen weltweit für Aufsehen. Nur gut zwei Wochen nach dem Marktstart verdrängte die Deepseek-App sogar ChatGPT als bestbewertete kostenlose KI-Anwendung im App-Store. Besonders spektakulär ist, dass das Training des Modells lediglich 294.000 US-Dollar gekostet haben soll. Zum Vergleich: OpenAI hat Schätzungen zufolge schon mehrere hundert Millionen Dollar in die Entwicklung seiner Modelle investiert. Seit dem überraschenden Erfolg dient Deepseek der chinesischen Regierung als Symbol für technologische Stärke – und als Beleg für die Widerstandsfähigkeit des Landes gegenüber US-Sanktionen. Der technologische Wettbewerb zwischen China und den USA hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen.

Im Gegensatz zu anderen KI-Chef:innen wie Sam Altman, dem Mitgründer und CEO von OpenAI, treten Vertreter:innen von Deepseek allerdings selten öffentlich auf. Jetzt sprach Chen Deli, einer der leitenden Forscher:innen des Startups, auf der World Internet Conference und zeichnete ein beunruhigendes Zukunftsszenario. Gemeinsam mit den CEOs von fünf weiteren Unternehmen, die in China als die „sechs kleinen Drachen“ der KI-Branche gelten, betrat er die Bühne. Deli betonte, dass er der Technologie grundsätzlich positiv gegenüberstehe, zugleich aber auf erhebliche Risiken hinweisen wolle. „In den nächsten zehn bis 20 Jahren könnte KI den Rest der Arbeit, die Menschen derzeit verrichten, übernehmen und die Gesellschaft könnte vor einer enormen Herausforderung stehen“, sagte er. KI-Unternehmen müssten sich dieser Risiken bewusst sein – und jetzt eine verteidigende Rolle für die Menschheit übernehmen.

Überraschend warnende Worte

Weder Deepseek-CEO Liang Wenfeng noch das Unternehmen selbst haben sich in den vergangenen Monaten öffentlich zum weltweiten Erfolg des eigenen Unternehmens geäußert. Auch wichtige Technologiekonferenzen im Land wurden gemieden. Der Auftritt von Chen Deli erregte daher besondere Beachtung. Auf die Frage nach dem globalen Erfolg von Deepseek und der Bedeutung des Open-Source-Ansatzes erklärte er, KI könne kurzfristig große Vorteile bringen, zugleich aber in absehbarer Zeit Arbeitsplätze gefährden. In fünf bis zehn Jahren werde die Technologie leistungsfähig genug sein, um einen Großteil der Aufgaben zu übernehmen.

„In dieser Zeit werden auch die gesellschaftlichen Strukturen vor große Herausforderungen gestellt“, sagte Deli. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit könnten die Risiken die Vorteile übertreffen – viele Menschen würden dann vom KI-bedingten Arbeitsplatzabbau betroffen sein. Er betonte, dass es die Verantwortung der KI-Anbieter sei, diese Gefahren ernst zu nehmen. „In dieser Zeit sollten Technologieunternehmen als Whistleblower fungieren und die Gesellschaft vor potenziellen Risiken warnen“, so der KI-Forscher.

So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

