Überstunden normal: Fast jeder Zweite denkt wegen Überlastung an Kündigung

Viele Überstunden, hoher Termin- und Zeitdruck, fehlende Vereinbarkeit und ständige Erreichbarkeit: Viele Deutsche fühlen sich laut einer aktuellen Statista-Umfrage überlastet. Die Kündigungsbereitschaft ist entsprechend hoch.

Von Andreas Weck
2 Min.
Artikel merken
Überstunden normal: Brennt die Gesellschaft aus? (Foto: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

Deutsche Beschäftigte sind am Limit: Fast jeder Zweite denkt wegen Überlastung an Kündigung. Konkret sind es 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die innerhalb der nächsten zwölf Monate kündigen möchten.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Statista unter 1.500 Erwerbstätigen in Voll- und Teilzeit zwischen 18 und 67 Jahren. Die Erhebung wurde zwischen dem 20. und 25. August 2025 durchgeführt.

Umfrage: Überstunden für jeden Zweiten normal

Die Arbeitsbelastung ist für viele der Befragten zu hoch: 43 Prozent geben zu verstehen, dass sie mehrmals wöchentlich Überstunden leisten. Mit 12 Prozent sagt mehr als jeder Zehnte, dass das sogar täglich passiert.

Zwar akzeptieren 56 Prozent regelmäßige Überstunden, wenn sie fair geregelt sind, doch die Folgen sind spürbar. Mit 30 Prozent gibt nahezu jeder Dritte an, dass regelmäßige Überstunden sich auf die Leistungsfähigkeit auswirken. 56 Prozent fühlen sich ausgebrannt.

Die Überlastung hört auch an der Haustür nicht auf: 58 Prozent sprechen von negativen Auswirkungen auf ihr Privatleben. 39 Prozent schlafen schlecht – unter Männern sagen das 44 Prozent.

Doch was ist es, was die Deutschen so überlastet? 46 Prozent sprechen von allgemeinem Druck auf der Arbeit. 27 Prozent jonglieren zu viele Themen und Projekte gleichzeitig und 26 Prozent verweisen auf einen hohen Zeitdruck und einer ständigen Erreichbarkeit.

Interessant in dem Rahmen auch: 28 Prozent haben Probleme, ihr Familienleben neben dem Beruf zu organisieren.

Fürsorgepflicht und Eigenverantwortung stärken

„Unsere Umfrage zeigt deutlich, wie eng Überstunden, hohe Belastung und steigende Kündigungsbereitschaft zusammenhängen. Für Arbeitgeber ist dies ein klarer Weckruf mit Handlungsappell“, sagt Annika in der Beek, Chief People Officer bei Statista. Das bedeute auch, Überlastung ernst zu nehmen und Beschäftigte darin zu bestärken, ihre Grenzen zu wahren.

Gleichzeitig brauche es der Personalexpertin nach aber auch mehr Mut zur Eigenverantwortung und Selbstfürsorge unter den Beschäftigen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer „sollten lernen, ihre Belastungsgrenze realistisch einzuschätzen und in Phasen der Überforderung Pausen aktiv einzufordern.“

Andernfalls drohe langfristig eine Abwärtsspirale aus Erschöpfung und Frust bei gleichzeitiger Gefährdung der eigenen Gesundheit.

Statistisches Bundesamt: 4,4 Millionen Deutsche leisten Überstunden

Die offiziellen Zahlen ergeben ein etwas anderes Bild: Insgesamt 4,4 Millionen Berufstätige haben 2024 Mehrarbeit geleistet, laut Statistischem Bundesamt. Das ist ein Anteil von 11 Prozent der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Knapp ein Fünftel tut das unbezahlt.

Für die meisten Beschäftigten war der Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro Woche begrenzt: 45 Prozent gaben an, durchschnittlich weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben. Bei 73 Prozent waren es weniger als zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 Prozent der Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in der Woche.

