Überstunden normal: Fast jeder Zweite denkt wegen Überlastung an Kündigung

Überstunden normal: Brennt die Gesellschaft aus? (Foto: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

Deutsche Beschäftigte sind am Limit: Fast jeder Zweite denkt wegen Überlastung an Kündigung. Konkret sind es 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die innerhalb der nächsten zwölf Monate kündigen möchten.

Anzeige Anzeige

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Statista unter 1.500 Erwerbstätigen in Voll- und Teilzeit zwischen 18 und 67 Jahren. Die Erhebung wurde zwischen dem 20. und 25. August 2025 durchgeführt.

Umfrage: Überstunden für jeden Zweiten normal

Die Arbeitsbelastung ist für viele der Befragten zu hoch: 43 Prozent geben zu verstehen, dass sie mehrmals wöchentlich Überstunden leisten. Mit 12 Prozent sagt mehr als jeder Zehnte, dass das sogar täglich passiert.

Anzeige Anzeige

Zwar akzeptieren 56 Prozent regelmäßige Überstunden, wenn sie fair geregelt sind, doch die Folgen sind spürbar. Mit 30 Prozent gibt nahezu jeder Dritte an, dass regelmäßige Überstunden sich auf die Leistungsfähigkeit auswirken. 56 Prozent fühlen sich ausgebrannt.

Die Überlastung hört auch an der Haustür nicht auf: 58 Prozent sprechen von negativen Auswirkungen auf ihr Privatleben. 39 Prozent schlafen schlecht – unter Männern sagen das 44 Prozent.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Doch was ist es, was die Deutschen so überlastet? 46 Prozent sprechen von allgemeinem Druck auf der Arbeit. 27 Prozent jonglieren zu viele Themen und Projekte gleichzeitig und 26 Prozent verweisen auf einen hohen Zeitdruck und einer ständigen Erreichbarkeit.

Interessant in dem Rahmen auch: 28 Prozent haben Probleme, ihr Familienleben neben dem Beruf zu organisieren.

Anzeige Anzeige

Fürsorgepflicht und Eigenverantwortung stärken

„Unsere Umfrage zeigt deutlich, wie eng Überstunden, hohe Belastung und steigende Kündigungsbereitschaft zusammenhängen. Für Arbeitgeber ist dies ein klarer Weckruf mit Handlungsappell“, sagt Annika in der Beek, Chief People Officer bei Statista. Das bedeute auch, Überlastung ernst zu nehmen und Beschäftigte darin zu bestärken, ihre Grenzen zu wahren.

Gleichzeitig brauche es der Personalexpertin nach aber auch mehr Mut zur Eigenverantwortung und Selbstfürsorge unter den Beschäftigen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer „sollten lernen, ihre Belastungsgrenze realistisch einzuschätzen und in Phasen der Überforderung Pausen aktiv einzufordern.“

Andernfalls drohe langfristig eine Abwärtsspirale aus Erschöpfung und Frust bei gleichzeitiger Gefährdung der eigenen Gesundheit.

Anzeige Anzeige

Statistisches Bundesamt: 4,4 Millionen Deutsche leisten Überstunden

Die offiziellen Zahlen ergeben ein etwas anderes Bild: Insgesamt 4,4 Millionen Berufstätige haben 2024 Mehrarbeit geleistet, laut Statistischem Bundesamt. Das ist ein Anteil von 11 Prozent der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Knapp ein Fünftel tut das unbezahlt.

Für die meisten Beschäftigten war der Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro Woche begrenzt: 45 Prozent gaben an, durchschnittlich weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben. Bei 73 Prozent waren es weniger als zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 Prozent der Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in der Woche.

Du möchtest mehr zum Thema lernen? Guides Lead Yourself: Selbstführung in der neuen Arbeitswelt

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema