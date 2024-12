Ugly Christmas Sweater: Microsoft macht „Red Ring of Death“ der Xbox zum Motiv

Fans der Xbox 360 werden sich mit Schaudern an den sogenannten „Red Ring of Death“ erinnern. Denn die Kombination von einem blinkenden grünen und drei roten Lichtern signalisierte Nutzer:innen der Microsoft-Konsole, dass ihre Hardware nicht mehr zu gebrauchen war.

Red Ring of Death zeigt Xbox-360-Aus an

Ausgelöst wurde das Ganze von einem Wechsel aus Erhitzung und Abkühlung, was die Verbindung zwischen GPU und Motherboard belastete. Microsoft hatte monatelang nach den Ursachen gesucht. Der Öffentlichkeit bekannt wurde der Auslöser des „Red Ring of Death“ durch eine Xbox-Doku im Jahr 2021.

Das Problem soll Microsoft nicht nur jede Menge Nerven und Reputation, sondern auch rund 1,15 Milliarden US-Dollar für kostenlose Reparaturen gekostet haben. Nutzer:innen zufolge tritt das Problem bei Xbox-Konsolen auch heutzutage durchaus noch auf.

Selbstironie beim Ugly Christmas Sweater 2024

Insofern ist etwas überraschend, dass Microsoft diese besondere Fehleranzeige auf seine Ugly Christmas Sweater 2024 hievt. Immerhin zeigt der Tech-Konzern damit auch einen Schuss Selbstironie.

Der hässliche Pullover wurde derweil nur intern in den Verkauf gebracht. Schon am Tag des Verkaufsstart am 11. Dezember sollen alle Ugly Christmas Sweater im Online-Shop für Microsoft-Mitarbeiter:innen ausverkauft gewesen sein, wie The Verge berichtet.

Kommt der hässliche Pullover noch für alle?

Wie viele Pullover hergestellt und zur Verfügung gestellt wurden, ist allerdings nicht bekannt. Noch besteht zudem die Hoffnung, dass die besonderen Kleidungsstücke für alle verfügbar gemacht werden.

Ende 2023 hatte Microsoft seine Ugly Christmas Sweater mit dem Hintergrundbild von Windows XP („Bliss“) versehen. Damals hatten auch externe Interessierte die Chance, einen der hässlichen Pullover zu ergattern.

Die Teile waren im Xbox-Gear-Shop zum Preis von 69,99 Dollar erhältlich – sind aber mittlerweile auch ausverkauft. Die Einnahmen werden üblicherweise gespendet.

Windows, Karl Klammer und Minesweeper als Motive

In den vergangenen Jahren waren unter anderem Windows 95, Windows XP, Paint und Minesweeper als Motive für die Ugly Sweater verewigt worden. 2022 kam mit Karl Klammer (Clippy) ein ebenfalls nicht ganz unumstrittenes Microsoft-Original auf den Pullover. Mal schauen, wofür sich Microsoft im Jahr 2025 entscheidet.

