News
Eine Frage des Geldes: Mehr als die Hälfte der Deutschen würden gern weniger arbeiten

Eine aktuelle DGB-Umfrage dürfte CDU-Politiker:innen nicht gefallen. Während Letztere fordern, dass in Deutschland mehr gearbeitet werden muss, wollen das viele Deutsche nicht. Ein wichtiger Grund, warum sie ihre Arbeitszeit nicht verkürzen: das Geld.

Von Jörn Brien
2 Min.
Deutsche arbeiten
Deutsche sollen mehr arbeiten – aber über die Hälfte will nicht. (Foto: Gorodenkoff/Shutterstock)

Führende CDU-Politiker:innen wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordern, dass in Deutschland mehr und länger gearbeitet werden müsse. Die Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance würden den Wohlstand gefährden, so Merz.

DGB-Umfrage: 53 Prozent wollen weniger arbeiten

Das entspricht allerdings nicht den Vorstellungen der Mehrheit der in Deutschland arbeitenden Menschen – im Gegenteil. Wie eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ergeben hat, wollen 53 Prozent der Arbeitnehmer:innen weniger Stunden pro Woche arbeiten statt mehr.

Nur sieben Prozent der Befragten wollen laut der Umfrage mehr Arbeitsstunden pro Woche haben. Immerhin 40 Prozent sind zufrieden mit dem von ihnen derzeit geleisteten Arbeitsumfang, wie Spiegel Online berichtet.

Längere Arbeitszeit wegen Arbeitsabläufen und Geld

Der DGB hat auch gefragt, warum die Beschäftigten ihre Arbeitszeit nicht reduzieren könnten. Für die meisten waren die Arbeitsabläufe (63 Prozent) verantwortlich und die Einschätzung, dass die Arbeit sonst nicht zu schaffen sei (60 Prozent).

59 Prozent der Befragten gaben an, dass das Geld nicht reichen würde, wenn sie weniger arbeiten würden. Das gilt vor allem für Frauen. Von ihnen gaben 66 Prozent an, die Arbeitszeit aus diesem Grund nicht reduzieren zu können.

2,5 Millionen Teilzeitarbeiter:innen wollen mehr

Laut der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi sei bei der Gestaltung von Arbeitszeiten aber nicht das Arbeitszeitgesetz verantwortlich, sondern oft die Arbeitgeber selbst. Rund 2,5 Millionen Arbeitnehmer:innen in Teilzeit würden gern mehr arbeiten.

Das aber, so Fahimi, würden Vorgesetzte oft ablehnen. Auch seien starre Arbeitsabläufe oft hinderlich, wenn es darum gehe, dass Menschen mehr arbeiten wollen würden.

Deutschland hinkt im EU-Vergleich hinterher

Tatsächlich liegt Deutschland im EU-Vergleich unter dem Durchschnitt und ziemlich weit hinten, wenn es um die Arbeitszeit geht. Weniger als hierzulande (33,2 Stunden) wird laut Eurostat-Zahlen nur in Dänemark (32,5 Stunden) und den Niederlanden (30,5 Stunden) gearbeitet.

Allerdings führen ein hoher Anteil an Dienstleistungsjobs, Teilzeitarbeiter:innen oder Mini-Jobs zu niedrigeren Durchschnittswerten. In Deutschland sind zudem die Pausen und Ruhezeiten gesetzlich streng geregelt, was ebenfalls zu einer Verringerung der Arbeitszeiten führt, wie es bei Statista heißt.

