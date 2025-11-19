Umsteigen auf eine souveräne Cloud? Europas Anbieter im Technikcheck

Cloud-Dienste sind längst Alltag. Unternehmen speichern und verarbeiten dabei regelmäßig auch sensible, also personenbezogene Daten – diese unterliegen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Anzeige Anzeige

Das führt häufig zu rechtlichen Konflikten. Denn während die DSGVO die Weitergabe solcher Daten an Drittstaaten verbietet, verpflichtet der amerikanische Cloud Act US-Unternehmen, auf Anfrage Daten herauszugeben – auch dann, wenn diese in europäischen Rechenzentren liegen.

Europäische Anbieter nutzen genau diese Lücke: Sie unterliegen nicht dem Cloud Act und positionieren sich als datenschutzkonforme Alternativen zu Amazon, Google oder Microsoft.

Anzeige Anzeige

Wie kann Europa seine digitale Souveränität zurückgewinnen? Alles über souveräne Software, Cloud, KI und Infrastrukturen lest ihr hier in der Titelgeschichte unseres aktuellen Heftes.

Cloud-Anbieter im Vergleich: Ionos, StackIT, OTC

Vor allem deutsche und französische Anbieter gewinnen an Bedeutung – etwa Ionos, StackIT, die Open Telekom Cloud (OTC), OVH und Scaleway. Alle bieten ähnliche Dienste an, setzen aber technisch teils unterschiedliche Schwerpunkte. Worauf sollten Unternehmen achten, die von einem US-Anbieter zu einer europäischen Alternative wechseln wollen? In diesem Vergleich betrachten wir einmal die Angebote von Ionos und OTC aus Deutschland sowie Scaleway aus Frankreich.

Technische Basisdienste

Ein Cloud-Anbieter sollte einige zentrale Dienste im Portfolio haben, die fast jedes Projekt braucht. Dazu gehören:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Managed Kubernetes: Kubernetes ist das Betriebssystem der Cloud. Es handelt sich dabei um eine Software, mit der sogenannte Container-Anwendungen verwaltet werden. Diese bündeln alle benötigten Ressourcen – also Betriebssystemkomponenten, Bibliotheken und Konfigurationen. Sie lassen sich flexibel starten, stoppen und skalieren. Kubernetes koordiniert diese Container und sorgt dafür, dass sie zuverlässig laufen.

Managed Load Balancer: Anwendungen brauchen eine Möglichkeit, um von außen erreichbar zu sein. Dieser Einstiegspunkt ist kritische Infrastruktur – ohne diesen kann die Anwendung ihre Aufgaben nicht erfüllen. Ein Load Balancer verteilt eingehende Anfragen an eine Anwendung auf mehrere Server. So bleibt der Dienst auch dann erreichbar, wenn ein Server ausfällt.

Managed Database: Kaum eine Anwendung funktioniert ohne Datenbank. Das „Managed“-Angebot nimmt Unternehmen den Betrieb, die Datensicherung und das Einspielen von Updates ab.

S3-kompatibler Speicher: Große Dateien wie Bilder oder Videos werden in einem sogenannten Object Storage abgelegt. Dieser Standard stammt von Amazon („S3“) und wird inzwischen von vielen anderen Anbietern übernommen.

Alle untersuchten Anbieter decken diese Basisangebote ab.

Werkzeuge für Entwickler

Viele Teams steuern ihre Cloud-Infrastruktur nicht mehr manuell über grafische Oberflächen, sondern per Code. Dieses Prinzip heißt „Infrastructure as Code“ (IaC). Es bedeutet: Server, Netzwerke oder Datenbanken werden wie Software beschrieben und automatisiert aufgebaut. So lassen sich komplexe Umgebungen wiederholbar und effizient bereitstellen.

Anzeige Anzeige

Besonders verbreitet ist dafür das Tool Terraform. Es funktioniert anbieterübergreifend und erlaubt es, die Infrastruktur per Skript zu verwalten. Alle drei Cloud-Anbieter unterstützen Terraform ohne größere Einschränkungen.

Dienste lassen sich außerdem über Schnittstellen (APIs) oder Kommandozeilen-Tools (CLI) steuern. Ionos und Scaleway bieten eigene, quelloffene Werkzeuge an. OTC setzt auf die bekannte OpenStack-CLI – ein Vorteil für alle, die bereits mit OpenStack arbeiten. Die Tools sind solide umgesetzt und vergleichbar mit denen großer Anbieter wie AWS oder Google Cloud.

Unterschiede in der Netzwerkarchitektur

Cloud-Anbieter teilen ihre Rechenzentren in Regionen (zum Beispiel „Deutschland“) und sogenannte Availability Zones (AZ) – das sind physisch getrennte, aber miteinander verbundene Datenzentren innerhalb einer Region. So können Anwendungen dort besonders ausfallsicher betrieben werden.

Anzeige Anzeige

Darüber liegen virtuelle Netzwerke, die meist Virtual Private Clouds (VPCs) heißen. Eine VPC bündelt alle Systeme, die sicher und privat miteinander kommunizieren sollen – praktisch ein abgeschotteter Bereich in der Wolke. Innerhalb dieser VPCs werden Subnets angelegt, also kleinere Netzsegmente. Diese sorgen für Ordnung im Datenverkehr und regeln, welche Systeme miteinander sprechen dürfen.

Bei OTC sind Subnets immer an eine bestimmte Availability Zone gebunden. Scaleway erlaubt dagegen Subnets, die sich über eine ganze Region mit mehreren Zonen erstrecken – das kann die Netzplanung vereinfachen. Für viele Kunden sind diese Strukturen vertraut, da sie dem Modell der großen Hyperscaler folgen.

Ionos nutzt eine andere Struktur. Dort sind alle Systeme in einem sogenannten Virtual Data Center (VDC) organisiert, die sich über lokale Netzwerke (LANs) verbinden lassen. Dieses Modell ist sehr flexibel und kann individuell aufgebaut werden – gut etwa für Unternehmen, die hybride oder besonders maßgeschneiderte Umgebungen wünschen. Allerdings unterscheidet es sich konzeptionell von den gängigen Cloud-Modellen. Wer bereits in einer anderen Cloud arbeitet und zu Ionos wechseln will, muss die eigene Netzwerkarchitektur in der Regel umplanen.

Anzeige Anzeige

Wachsen Cloud-Umgebungen, müssen einzelne Netzwerke oft miteinander verbunden werden. Dafür gibt es zwei Hauptvarianten: Beim Peering werden zwei Netzwerke direkt miteinander verknüpft. In einer Sternarchitektur hingegen laufen mehrere Netzwerke über eine zentrale Komponente zusammen und können so untereinander kommunizieren.

Wie kann Europa seine digitale Souveränität zurückgewinnen? t3n-Chefredakteur Marcel Romahn spricht dazu mit Jan Philipp Albrecht, dem Architekten der DSGVO, auf dem t3n Virtual Summit am 5. Dezember. Hier könnt ihr euch kostenlos anmelden .

OTC erlaubt beide Varianten – klassisches Peering für einfache Szenarien und die Sternarchitektur über einen sogenannten Enterprise Router für komplexere Umgebungen. Das ist besonders für größere Firmen oder IT-Abteilungen mit mehreren Standorten interessant. Scaleway bietet derzeit keine Möglichkeit, Netzwerke nachträglich zu verbinden. Das ist für kleine, klar abgegrenzte Umgebungen in Ordnung, erschwert aber das Wachstum. Ionos bietet lediglich Peering an, was bei größeren Zusammenschlüssen einen erhöhten Aufwand verursachen kann.

Kubernetes und Load Balancer

Wie bereits beschrieben, stellen alle drei Anbieter Managed Kubernetes bereit. Das lässt sich einfach einrichten und stabil betreiben. Unterschiede gibt es bei der Integration des Load Balancers:

OTC und Scaleway verbinden Kubernetes und Load Balancer automatisch. Das spart Zeit und ist ideal für Teams, die Infrastruktur möglichst am Standard betreiben möchten. Bei Ionos müssen diese Schritte derzeit noch manuell erfolgen. Das ist etwas aufwendiger, liefert aber ein gleichwertiges Ergebnis.

Anzeige Anzeige

Messaging-Systeme als Service

Verteilte Systeme müssen untereinander kommunizieren. Das geschieht entweder synchron – also direkt, mit Antwort – oder asynchron über sogenannte Messaging-Systeme. Dabei werden Nachrichten abgeschickt, ohne auf eine Antwort zu warten; das System arbeitet einfach weiter. Eine zentrale Komponente nimmt die Nachrichten an und verteilt sie an die Empfänger.

Große Cloud-Anbieter stellen solche Messaging-Systeme als verwalteten Service bereit, damit Unternehmen sie nicht selbst betreiben müssen. Das spart Administrationsaufwand.

Hier zeigen sich Unterschiede: Ionos und OTC bieten bislang keine eigenen Managed-Messaging-Dienste an. Scaleway dagegen hat gleich zwei Lösungen – eine Open-Source-Variante und eine AWS-kompatible. Das ist ideal für Unternehmen, die bereits auf AWS setzen und migrieren wollen.

Anzeige Anzeige

Die technischen Fähigkeiten der drei Anbieter im Überblick:

Ionos Scaleway OTC Zertifizierungen ISO 27001 & 50001 ISO 27001 TISAX & ISO 27001 & 27017 & 27018 & 27701 & 50001 IaC Provider Terraform Terraform Terraform Managed Kubernetes ✓ ✓ ✓ Managed Load Balancer ✓ ✓ ✓ Managed Relational Database ✓ ✓ ✓ Managed NoSQL Database ✓ ✓ ✓ S3-Compatible Storage ✓ ✓ ✓ Managed Kafka ✓ ✘ ✓ Managed Messaging ✘ ✓ ✘ Serverless ✘ ✓ ✓ Network Peering ✓ ✘ ✓ Network Security Features ✓ ✓ ✓ Managed S2S VPN ✓ ✘ ✓ Physical Data Center Connection ✓ ✓ ✓

Quelle: ConSol

Fazit

Europäische Cloud-Anbieter haben technisch deutlich aufgeholt. Alle drei – Ionos, OTC und Scaleway – bieten stabile, ausgereifte Plattformen und halten die DSGVO-Anforderungen ein.

Anzeige Anzeige

Ionos richtet sich an Unternehmen, die ihre Umgebung gern individuell gestalten. Die Plattform erlaubt sehr flexible Architekturen, weicht dabei aber von bekannten Methoden ab und verlangt daher mehr Einarbeitung. Ionos eignet sich für technisch versierte Kunden mit individuellen Lösungen.

OTC folgt weitgehend etablierten Standards und ist damit für viele Firmen eine sichere Wahl. Wer aus einer internationalen Cloud kommt oder Erfahrung mit OpenStack hat, wird sich hier schnell zurechtfinden. OTC ist also eine pragmatische Lösung für klassische Unternehmens-IT und bewährte Strukturen.

Scaleway spricht vor allem Entwickler und Unternehmen an, die eine einfache, kompakte Lösung suchen – oder von AWS auf eine europäische Infrastruktur wechseln möchten. Durch das integrierte Messaging-Angebot ist Scaleway für moderne, verteilte Anwendungen besonders interessant. Für Cloud-native Anwendungen und Teams mit Entwicklerfokus ist Scaleway derzeit ein sehr spannendes europäisches Angebot.