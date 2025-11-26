Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Umstrittene Studie: Forscher will Anzeichen für Dunkle Materie gefunden haben

Ist eines der größten Geheimnisse des Kosmos gelöst? Ein Wissenschaftler will die bisher deutlichsten direkten Anzeichen für die Existenz Dunkler Materie gefunden haben. Doch seine Studie ist in Fachkreisen umstritten.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Umstrittene Studie: Forscher will Anzeichen für Dunkle Materie gefunden haben

Woraus besteht Dunkle Materie? (Bild: Shutterstock/Klss)

Bis jetzt fand die Wissenschaft höchstens indirekte Spuren der Dunklen Materie, die 85 Prozent der Masse im Universum ausmachen soll. Die Astronomie nutzt diese hypothetische Materie, um Lücken im Standardmodell der Kosmologie, dem Lambda-CDM-Modell zu erklären.

Anzeige
Anzeige

Indizien für die Existenz der Teilchen der Dunklen Materie lassen sich nur über die Wechselwirkung ihrer Schwerkraft mit anderen kosmischen Objekten beobachten. Anders als die bekannte Materie sendet Dunkle keine Strahlung aus. Eine Ausnahme könnte es aber geben. Wenn Teilchen der Dunklen Materie kollidieren, setzt dies energiereiche Gammastrahlung frei. Annihilation nennt sich dieser Vorgang in der Elementarteilchenphysik.

Überschuss von Gammastrahlung in Milchstraße

Nun will ein Wissenschaftler erstmals Gammastrahlung entdeckt haben, die aus der Annihilation von Teilchen der Dunklen Materie stammt. Tomonori Totani von der Universität Tokio stellte seine Entdeckung in der Fachzeitschrift Journal of Cosmology and Astroparticle Physics vor.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Tomonori Totani hat Daten analysiert, die das Weltraumteleskop Fermi der Nasa über 15 Jahre gesammelt hat. Darin hat er einen Überschuss von Gammastrahlung aus dem Halo der Milchstraße gefunden.

Laut der Studie könnte diese Strahlung aus der Kollision von sogenannten WIMP entstanden sein, Weakly Interacting Massive Particles. Diese Teilchen sind schwerer als Protonen und wechselwirken kaum mit anderer Materie. WIMPs gelten als heiße Kandidaten, Bausteine Dunkler Materie zu sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Größeres Energiespektrum als bei Kollision normaler Protonen

Das von Totani gemessene Energiespektrum stimmt mit der Emission überein, die eine Annihilation von WIMPs produzieren würde. Es ist deutlich höher als die Strahlung, die bei der Kollision von Protonen freigesetzt werden würde.

„Wenn das stimmt, dann wäre es nach meinem Kenntnisstand das erste Mal, dass die Menschheit Dunkle Materie ‚gesehen‘ hat“, zitierte die Universität Tokio Tomonori Totani in einer Pressemitteilung. 

Anzeige
Anzeige

Doch in der Branche sind nicht alle davon überzeugt, erstmals direkt auf Dunkle Materie gestoßen zu sein. Gegenüber dem Portal Gizmodo gibt etwa Dan Hooper von der University of Wisconsin-Madison zu bedenken, dass Totani nicht der erste ist, der die Daten des Fermi-Teleskops untersuchte. Und keiner stieß auf die derart große Strahlung.

„Viele Möglichkeiten, Gammastrahlen zu erzeugen“: Kritik an Studie

Hooper mutmaßte, dass die hochenergetische Emission ein Fehler sein könnte, der aus der Methodik der Studie entstanden sei. Es könnte daran gelegen haben, dass „ein Hintergrundmodell verwendet wurde, das zu viel der Emissionen bei niedrigen Energien absorbiert und so den Eindruck eines Hochenergieüberschusses erweckt“.

Noch deutlicher gegenüber Gizmodo wird ein Mitarbeiter des Fermilab bei Chicago, der anonym bleiben will. „Das Problem ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, Gammastrahlen zu erzeugen, von Pulsaren über Materie, die sich zu Schwarzen Löchern zusammenballt, bis hin zu Supernovae. Zur Hölle, es gibt Gammastrahlen, die von der Sonne kommen“, gab er zu Protokoll.

Anzeige
Anzeige

Verdacht einer fünften physikalischen Kraft erhärtet sich

Versuchsaufbau im LHCb CERN
6 Bilder ansehen
Verdacht einer fünften physikalischen Kraft erhärtet sich Quelle: CERN/Peter Ginter

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren