Umstrukturierung bei xAI: Steckt der Chatbot Grok in einer Krise?

xAI ist offenbar von einer größeren Umstrukturierung betroffen. Wie Business Insider berichtet, haben einige zentrale Mitarbeiter:innen das Team verlassen, das für das Training des KI-Chatbots Grok zuständig ist. Andere mussten ihre Arbeit vor der Unternehmensführung präsentieren – und rechtfertigen.

Anzeige Anzeige

Führende Mitarbeiter:innen verlassen xAI

Das KI-Startup xAI wurde im Jahr 2023 von Tech-Milliardär Elon Musk gegründet und ist vor allem für die Entwicklung des Chatbots Grok bekannt, der auf der Social-Media-Plattform X verfügbar ist. Das Team, das für das Training des KI-Bots verantwortlich ist, besteht aus mehr als 1.500 Mitarbeiter:innen – darunter zahlreiche KI-Tutor:innen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Grok, da sie Rohdaten kennzeichnen, kategorisieren und kontextualisieren. Ziel ihrer Arbeit ist es, dass der Chatbot in der Lage ist, sinnvoll auf die Eingaben der Nutzer:innen zu reagieren.

Während Google beispielsweise mit Subunternehmen zusammenarbeitet, um KI-generierte Inhalte einer externen Prüfung zu unterziehen, stellt xAI viele seiner KI-Tutor:innen in den USA direkt ein. Für das Unternehmen kann sich daraus mehr Kontrolle und Privatsphäre ergeben – es kann aber auch deutlich höhere Personalkosten verursachen. Anfang dieses Jahres plante xAI, Tausende KI-Tutor:innen einzustellen. Seit Februar 2025 hat das Startup aber gerade einmal rund 700 Mitarbeiter:innen dem Datenauszeichnungsteam hinzugefügt, wie aus den Slack-Channels des Unternehmens hervorgeht. Aktuell sind bei Musks KI-Unternehmen neun Stellen für das Datenauszeichnungsteam ausgeschrieben: Sechs davon für KI-Tutor:innen mit Gehaltsspannen zwischen 35 und 80 US-Dollar pro Stunde.

Anzeige Anzeige

Soll die Umstrukturierung Groks Verbesserung dienen?

Offenbar war die Führungsriege des KI-Startups mit der Arbeit des Teams nicht zufrieden: Mindestens neun hochrangige Mitarbeiter:innen scheinen das Unternehmen verlassen zu haben. Ihre Slack-Konten wurden kürzlich deaktiviert – das zeigen Screenshots, die Business Insider vorliegen. Die Mitarbeiter:innen waren Teil des sogenannten „Human Data Management Teams”, das die KI-Tutor:innen beaufsichtigt, die Grok trainieren. Zuvor umfasste die Führungsebene rund ein Dutzend Personen, wie unter anderem eine Überprüfung von Linkedin-Profilen ergeben hat. Darüber hinaus hat xAI begonnen, Einzelgespräche mit einigen Mitarbeiter:innen zu führen. Sie wurden gebeten, ihre Arbeit zu präsentieren – und zu erklären, welchen Mehrwert sie konkret für das Unternehmen geschaffen haben. Eine:r der Mitarbeiter:innen, mit denen Business Insider gesprochen hat, sagte, die Termine hätten im Team ein „Gefühl von Panik“ ausgelöst.

Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit derzeit stark auf die Schattenseiten von KI-Chatbots richtet, hat Grok schon in der Vergangenheit mehrfach für Skandale gesorgt. So ergänzte xAI im Zuge eines Updates den bestehenden Code um neue Anweisungen. Diese forderten Grok dazu auf, Aussagen direkt zu formulieren – ohne Rücksicht auf politische Korrektheit oder darauf, ob Menschen sich beleigt fühlen könnten. In der Folge kam es unter anderem zu antisemitischen Äußerungen und sogar zu Lob für Hitler. Welche Gründe tatsächlich hinter den aktuellen Entlassungen stehen, ist bislang unklar. Ob die Umstrukturierung letztlich zu einer sichereren Nutzung des KI-Chatbots führen wird, bleibt daher offen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Chatbot