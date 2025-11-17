Unbekannte Nummer schreibt auf Whatsapp? So will der Messenger bald Klarheit schaffen
Mit der Veröffentlichung der neuesten Whatsapp-Beta für iOS (Version 25.34.10.70) ist deutlich geworden, dass der Messengerdienst an einer Funktion arbeitet, die Benutzernamen bei der Suche nach unbekannten Telefonnummern anzeigt.
Whatsapp arbeitet an neuer Funktion
Im Zuge der Einführung von Nutzernamen, die im kommenden Jahr erfolgen soll, entwickelt Whatsapp laut wabetainfo.com eine neue Funktion, die Benutzernamen mit Konten verknüpft, wenn nach unbekannten Telefonnummern gesucht wird. Die Veröffentlichung dieser Funktion sei für ein zukünftiges Update geplant.
Geben Nutzer:innen eine unbekannte Telefonnummer in das Suchfeld ein und diese stimmt mit einem Konto überein, wird der entsprechende Benutzername angezeigt. Die Suche offenbart je nach Datenschutzeinstellungen der jeweiligen Nutzer:in auch eingeschränkte Profildetails wie etwa das Profilbild.
Ein wichtiger Unterschied
Einen Unterschied gibt es dabei: Bei der Suche nach einer unbekannten Telefonnummer bleibt diese in den Chat-Informationen sichtbar. Bei der Suche nach einem Benutzernamen bleibt die zugehörige Telefonnummer jedoch verborgen, um die Privatsphäre der Nutzer:innen zu schützen.
Aktuell zeigt Whatsapp bei der Suche nach einer unbekannten Telefonnummer nur die Telefonnummer und das Profilbild an, sofern die Datenschutzeinstellungen dies zulassen. Der sogenannte Push-Name, sprich der von den Nutzer:innen in ihren Profileinstellungen festgelegte Name, wird in der Regel nicht sofort angezeigt. Das geschieht nur dann, wenn es bereits eine Interaktion zwischen den Konten gab. Dadurch ist es oft schwierig zu erkennen, wem die Nummer gehört, insbesondere wenn keine weiteren identifizierenden Details verfügbar sind.
So sollen Kontakte leichter identifiziert werden können
Mit der Einführung von Benutzernamen soll sich dieser Prozess zukünftig verändern. Bei der Suche nach einer unbekannten Telefonnummer, die mit einem aktiven Konto verknüpft ist, zeigt Whatsapp den zugehörigen Benutzernamen an, falls das von den Nutzer:innen so festgelegt wurde. Diese Änderung soll allen Nutzer:innen helfen, Kontakte leichter zu identifizieren und Unsicherheiten beim Empfang von Nachrichten oder Anrufen von unbekannten Nummern zu reduzieren.